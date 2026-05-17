ટેનિસ સ્ટાર લિએન્ડર પેસની માતા અને પૂર્વ ઓલિમ્પિયન જેનિફર પેસનું નિધન
બાસ્કેટબૉલની દુનિયામાં જેનિફર એક જાણીતું નામ હતા, તેઓ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી કેન્સર સામે લડી રહ્યાં હતા
Published : May 17, 2026 at 9:54 PM IST
કોલકાતા: ભૂતપૂર્વ ટેનિસ ખેલાડી લિએન્ડર પેસની માતા જેનિફર પેસનું અવસાન થયું છે. કેન્સર સામે લાંબા સમય સુધી લડત આપ્યા બાદ રવિવારે સવારે જેનિફરે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ 72 વર્ષના હતા. પેસ પરિવારે તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરી છે. ભૂતપૂર્વ ઓલિમ્પિયન, જેનિફર પેસ દેશની સૌથી સફળ મહિલા બાસ્કેટબોલ ખેલાડીઓમાંની એક હતી.
ગયા ઓગસ્ટમાં જ તેમના પતિ ભૂતપૂર્વ ભારતીય હોકી સ્ટાર વેસ પેસનું અવસાન થયું હતું. તેમના પિતાને ગુમાવ્યાના થોડા મહિનાઓ પછી, ભારતીય ટેનિસ દિગ્ગજ લિએન્ડર પેસે હવે તેમની માતા જેનિફરને ગુમાવી દીધી છે.
જેનિફર ભારતીય મહિલા બાસ્કેટબોલની દુનિયામાં એક ચમકતું નામ હતું. 1972 માં, તેમણે ભારતીય બાસ્કેટબોલ ટીમના સભ્ય તરીકે તેમના પતિ સાથે મ્યુનિક ઓલિમ્પિકમાં પ્રવાસ કર્યો હતો. બાદમાં, તેમણે 1980-82 એશિયન બાસ્કેટબોલ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ પણ કરી હતી. તેમની લાંબી રમત કારકિર્દી દરમિયાન, દેશમાં મહિલા બાસ્કેટબોલમાં તેમનું યોગદાન આજે પણ યાદગાર છે.
કૌટુંબિક સૂત્રો અનુસાર, જેનિફર લાંબા સમયથી કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા. તેમણે સર્જરી પણ કરાવી હતી. જોકે, તેઓ આખરે આ જંગ હારી ગઈ. તેમના અંતિમ વર્ષો દરમિયાન તેમને શારીરિક બીમારીઓ હોવા છતાં, રમતગમતની દુનિયા સાથે જોડાયેલા રહ્યાં. તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર પણ સક્રિય હતા, નિયમિતપણે યુવા પેઢીને પ્રોત્સાહન આપતા રહેતા હતા અને સ્પોર્ટ્સને સપોર્ટ કરતા હતા.
જેનિફરનું જીવન ફક્ત રમતગમતની દુનિયા સાથે જ નહીં પરંતુ ઇતિહાસ સાથે પણ જોડાયેલું હતું; તેઓ મહાન બંગાળી કવિ માઈકલ મધુસુદન દત્તના વંશજ હતા. તેના પતિ, વેસ પેસ, ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા ભારતીય હોકી ખેલાડી હતા. તે 1972 મ્યુનિક ઓલિમ્પિકમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતીય ટીમના સભ્ય હતા. વેસ પેસ 1971 હોકી વર્લ્ડ કપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ટીમનો પણ ભાગ હતા.
તેમના પુત્ર, લિએન્ડર પેસ, પણ દેશના સૌથી સફળ ઓલિમ્પિયનોમાંના એક છે. પિતા, માતા અને પુત્ર, ત્રણેયે ઓલિમ્પિકમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું તે હકીકત ભારતીય રમતગમતના ઇતિહાસમાં એક દુર્લભ સિદ્ધિ છે.
જોકે, તેમના જીવનના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન, વેસ અને જેનિફર હવે સાથે નહોતા; તેમના સંબંધો ઘણા વર્ષો પહેલા સમાપ્ત થઈ ગયા હતા. તેમ છતાં, 'પેસ પરિવાર' હંમેશા રમતગમત અને પારિવારિક જીવન બંનેના ઇતિહાસમાં એક ખાસ પ્રકરણ રહેશે.
જેનિફર કોલકાતાના રમતગમત સમુદાયમાં પણ એક જાણીતી વ્યક્તિ હતા. તેમણે તેમના ઉત્સાહી વ્યક્તિત્વ, રમતગમત પ્રત્યેના તેના જુસ્સા અને યુવા પેઢીને પ્રેરણા આપવાની તેની ક્ષમતા માટે ખૂબ આદર મેળવ્યો. તેમના નિધનથી ભારતીય રમતગમતની દુનિયામાં એક યુગનો અંત આવ્યો છે.
