જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, જુનિયર પ્લેયર તરીકે ભારતના પ્રથમ ક્રમાંકની બની ખેલાડી

જેન્સી કાનાબારે પોતાની દમખમ અને ટેનીસની રમતના સથવારે ભારતની સાથે જૂનાગઢ અને ગૂજરાતને ખૂબ મોટી નામના અપાવી છે.

જેન્સી કાનાબાર
જેન્સી કાનાબાર (Etv Bharat)
Published : April 2, 2026 at 3:43 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢની જેન્સી કાનાબારે અંડર-14 કેટેગરીમાં વધુ એક વખત પોતાની રમતના દમખમ વડે સાબિત કર્યું છે. જેન્સી કાનાબારે કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત થનાર જુનિયર ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના પ્રથમ ક્રમાંકના ખેલાડી તરીકે પસંદગી થઈ છે. રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટોમાં ભાગ લઈને વિજેતા પણ બની છે. તાજેતરમાં જ સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન પણ જેન્સી કાનાબાર બની હતી.

જેન્સી કાનાબાર ભારતની સબ જુનિયર નંબર-1 ટેનિસ પ્લેયર

જેન્સી કાનાબારે પોતાની દમખમ અને ટેનીસની રમતના સથવારે ભારતની સાથે જૂનાગઢ અને ગૂજરાતને ખૂબ મોટી નામના અપાવી છે. તાજેતરમાં જ કઝાકિસ્તાન ખાતે આયોજિત થનાર જુનિયર કક્ષાના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના અંડર-14 કટેગીરીમાં મહિલા વર્ગમાં જેન્સી કાનાબારને પ્રથમ નંબરની મહીલા ખેલાડી તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે. જેન્સી કાનાબારની સાથે જૂનાગઢ અને ગુજરાતની સાથે ભારતનું પણ વિશેષ સન્માન થતું હોય એવો અહેસાસ સમગ્ર જૂનાગઢ અને ગુજરાત રાજ્ય કરી રહ્યું છે.

જેન્સી કાનાબાર (FILE VIDEO)

સબ જુનિયર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન

જેન્સી કાનાબારે તાજેતરમાં જ ઓસ્ટ્રેલિયા ઓપનની સબ જુનીયર કેટેગીરીમાં સમગ્ર વિશ્વના ખેલાડીઓને પરાસ્ત કરીને ચેમ્પિયન બની હતી. આ પહેલા જેન્સી કાનાબારે દુનિયાની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને ટેનિસ રમતો કોઈ પણ પ્લેયર રમવા માગતા હોય તેવી વિમ્બલડન ટુર્નામેન્ટમાં પણ પસંદગી થઈને સેમિફાઇનલ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહી હતી. આ સિવાય જેન્સી કાનાબારે રાજ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી ટેનીસની અનેક ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈને તેમાં વિજેતા બની ચૂકી છે, ત્યારે જેન્સી કાનાબાર પ્રથમ વખત સબ જુનિયર કક્ષામાં કઝાકિસ્તાનમાં આયોજિત થતી આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતના નંબર વન પ્લેયર તરીકે ટેનિસના મેદાનમાં ઉતરતી જોવા મળશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન

જેન્સી કાનાબાર ભારતની પ્રથમ સબ જુનિયર એશિયા પેસિફિક ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયેલી ટેનિસની સૌથી ખ્યાતનામ ગણાતી ચેમ્પિયનશિપમાં માત્ર 13 વર્ષ અને થોડા મહિનાની ઉંમરે જેન્સી કાનાબારે ચેમ્પિયન બનીને જૂનાગઢની સાથે ગુજરાત અને ભારતને ગૌરવ અપાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન એશિયા પેસેફિક સબ જુનિયર અંડર-14 ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન થનારી જેન્સી કાનાબાર ભારતની પ્રથમ મહિલા ખેલાડી છે.

2025માં પ્રતિષ્ઠિત વિમ્બલ્ડન પણ રમી ચૂકી છે જેન્સી

જેન્સી કાનાબાર વર્ષ 2025માં વિમ્બલડન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં પણ ભાગ લઈ ચૂકી છે. આ સમયે તે વિશ્વ નંબર વન પ્લેયર જોન સીનર અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સાથે પણ સેન્ટ્રલ કોર્ટમાં મુલાકાત કરી ચૂકી છે. આ સિવાય જેન્સી ભારતમાં આયોજિત આઈ.ટી.એફ ટૂર્નામેન્ટમાં પણ વિજેતા બનીને ટેનીસ ખેલાડી તરીકે પોતાની રાષ્ટ્રીય ઓળખ ઉભી કરી છે. થોડા મહિના પૂર્વે ફિલિપિન્સના મનીલા ખાતે આયોજિત અંડર 14 આઈ.ટી.એફ ટૂર્નામેન્ટમાં પણ જેન્સી ચેમ્પિયન બની હતી. થોડા દિવસો બાદ હવે દિલ્હીમાં આયોજિત ITF જે 300 ટૂર્નામેન્ટમાં પણ તે ભાગ લેવા જઈ રહી છે.

