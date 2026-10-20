ટેમ્બા બાવુમાએ સદી ફટકારીને એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ઐતિહાસિક ઇનિંગ સાથે સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડ્યો
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Published : October 20, 2026 at 8:40 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ ગકેરબાહમાં રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. જોકે, આફ્રિકન કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ ઇનિંગે આફ્રિકન ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવામાં મદદ કરી. ટેસ્ટ મેચના પહેલા બે દિવસ વરસાદે રમતમાં વિક્ષેપ પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ હાલમાં આ મેચમાં સારી સ્થિતિમાં હોવાનું જણાય છે.
બાવુમા આ મેદાન પર ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર પ્રથમ કેપ્ટન
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ તેમની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી છે. વધુમાં, આ તેમની કુલ પાંચમી અને કેપ્ટન તરીકે ચોથી છે. નોંધપાત્ર રીતે, તે ગકેરબાહ મેદાન પર ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન બન્યા. અગાઉ, 1992 માં, કેપ્લર વેસેલ્સે ભારત સામે 95 રન બનાવ્યા હતા અને સદી ચૂકી ગયા હતા, પરંતુ બાવુમાએ પોતાની સદી પૂર્ણ કરીને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું છે.
🚨 HISTORY FOR CAPTAIN TEMBA BAVUMA 🚨 - Temba Bavuma becomes the first South African captain to score a 150 against Australia in Test cricket. What a remarkable achievement! 🫡🔥 https://t.co/DcoQCVhVBu— ROYal Ravi (@ROYalRavi21) October 20, 2026
બાવુમાએ ગ્રીમ સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ મેચમાં ટેમ્બા બાવુમાએ બીજો ઇતિહાસ રચ્યો. તે ટેસ્ટ મેચમાં 150 રનની ઇનિંગ રમનાર પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન બન્યા. તેણે ગ્રીમ સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 2012 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે એડિલેડમાં રમાયેલી ટેસ્ટમાં કેપ્ટન તરીકે 122 રન બનાવ્યા હતા. બાવુમાની આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટ માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે, કારણ કે આ પહેલા દેશનો કોઈ પણ કેપ્ટન ટેસ્ટ મેચમાં 150 રનની ઇનિંગ રમી શક્યો ન હતો.
બાવુમાએ માર્કો જાનસેન સાથે 132 રનની ભાગીદારી કરી
દક્ષિણ આફ્રિકાની મેચની શરૂઆત ખરાબ રહી, નિયમિત અંતરાલે વિકેટો ગુમાવી. ટીમના પહેલા છ બેટ્સમેન સસ્તામાં આઉટ થયા. આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં, કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ એક છેડો સાથે પકડી રાખ્યો અને જવાબદારીપૂર્વક બેટિંગ કરી. તેણે અને માર્કો જાનસેનએ સાતમી વિકેટ માટે 132 રનની નોંધપાત્ર ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમને સ્વસ્થ થવામાં મદદ મળી. 87 રન પર જાનસેન આઉટ થયા પછી, સિમોન હાર્મરે પણ કેપ્ટન બાવુમાને શાનદાર ટેકો આપ્યો.
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