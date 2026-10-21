ટેમ્બા બાવુમાએ મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, 28 વર્ષ પછી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી
દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચ ગકેબારાહામાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
Published : October 21, 2026 at 5:39 PM IST
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ગકેબરહામાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટમાં પોતાની બેટિંગથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા. તેમણે 179 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને મુશ્કેલ સમયમાં પોતાની ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, 36 વર્ષીય બાવુમાએ ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન દ્વારા છેલ્લા 28 વર્ષથી બનેલો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો. આ યાદગાર ઇનિંગ સાથે, બાવુમાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી.
ટેમ્બા બાવુમા હવે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 150 કે તેથી વધુ રન બનાવનારા સૌથી જૂના કેપ્ટન બની ગયા છે. તેમણે આ સિદ્ધિમાં ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનને પાછળ છોડી દીધા હતા. 1998માં કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અઝહરુદ્દીને અણનમ 163 રન બનાવ્યા હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર 35 વર્ષ અને 38 દિવસ હતી.
EMOTIONAL CELEBRATION BY TEMBA BAVUMA AFTER COMPLETING HUNDRED 🥹❤️ - The Hero of South Africa. https://t.co/lRwyHpIluz— Johns. (@CricCrazyJohns) October 21, 2026
દરમિયાન, બાવુમાએ 36 વર્ષ અને 154 દિવસની ઉંમરે 179 રન બનાવીને આ રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો. આ યાદીમાં ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ વોલી હેમન્ડ અને માઇક ડેનેસના નામ પણ શામેલ છે. હેમન્ડે 1938માં લોર્ડ્સમાં 240 રન બનાવ્યા હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર 35 વર્ષ હતી. દરમિયાન, ડેનેસે 1975 માં મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 188 રન બનાવ્યા હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર 34 વર્ષ હતી.
બાવુમાએ વધુ એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવ્યો
ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર ઇનિંગ્સ રમ્યા બાદ, બાવુમાએ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે 36 વર્ષની ઉંમર પછી દક્ષિણ આફ્રિકાની ધરતી પર ટેસ્ટ મેચમાં 150 કે તેથી વધુ રન બનાવનારા કેપ્ટનોની યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે. આ રેકોર્ડમાં તેમની આગળ ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન આર્થર લિન્ડસે હેસેટ છે.
હેસેટે 1950 માં ગકેબારા ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 167 રન બનાવ્યા હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર 36 વર્ષ અને 187 દિવસ હતી. હવે, બાવુમાએ 36 વર્ષ અને 154 દિવસની ઉંમરે 179 રન બનાવીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેમની ઇનિંગ્સે માત્ર તેમની ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવી ન હતી પરંતુ ટેસ્ટ ક્રિકેટની રેકોર્ડ બુકમાં તેમને ખાસ સ્થાન અપાવ્યું હતું.
બાવુમા આ મેદાન પર ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર પ્રથમ કેપ્ટન
દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આ તેમની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી છે. વધુમાં, આ તેમની કુલ પાંચમી અને કેપ્ટન તરીકે ચોથી છે. નોંધપાત્ર રીતે, તે ગકેરબાહ મેદાન પર ટેસ્ટ સદી ફટકારનાર પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન બન્યા. અગાઉ, 1992 માં, કેપ્લર વેસેલ્સે ભારત સામે 95 રન બનાવ્યા હતા અને સદી ચૂકી ગયા હતા, પરંતુ બાવુમાએ પોતાની સદી પૂર્ણ કરીને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું છે.
બાવુમાએ ગ્રીમ સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ મેચમાં ટેમ્બા બાવુમાએ બીજો ઇતિહાસ રચ્યો. તે ટેસ્ટ મેચમાં 150 રનની ઇનિંગ રમનાર પ્રથમ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન બન્યા. તેણે ગ્રીમ સ્મિથનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 2012 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે એડિલેડમાં રમાયેલી ટેસ્ટમાં કેપ્ટન તરીકે 122 રન બનાવ્યા હતા. બાવુમાની આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ દક્ષિણ આફ્રિકાના ક્રિકેટ માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે, કારણ કે આ પહેલા દેશનો કોઈ પણ કેપ્ટન ટેસ્ટ મેચમાં 150 રનની ઇનિંગ રમી શક્યો ન હતો.
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