તેલંગાણા ક્રિકેટમાં નવા યુગની શરૂઆત: રામોજી ગ્રુપની કંપની 'ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝ' એ હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી
રામોજી ગ્રુપની કંપની 'ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝ' સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર તરીકે ઉભરી આવી અને તેણે હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝીને 7.5 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમમાં ખરીદી.
Published : May 24, 2026 at 1:02 PM IST
હૈદરાબાદ: રામોજી ગ્રુપની કંપની ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેલંગાણા ટી20 ક્રિકેટ લીગ (TG20) માટે હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવવા માટે સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર કંપની તરીકે ઉભરી આવી છે. હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશને શનિવારે અહીં તેના સ્થાપક માલિકોની જાહેરાત કરી, જે દક્ષિણ રાજ્યમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ માટે એક નવા યુગની શરૂઆત દર્શાવે છે.
TG20 નો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના ક્રિકેટરોની પ્રતિભા દર્શાવવાનો અને તેમની ક્ષમતાને નિખારવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો છે. લીગ માટે આઠ ફ્રેન્ચાઇઝીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. કુલ આઠ ટીમો માટે તેર કંપનીઓ દોડમાં હતી, પરંતુ રામોજી ગ્રુપ વિજયી બન્યું, ₹75,001,000 ની જંગી કિંમતે હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી. સૌથી વધુ બોલી લગાવનાર કંપનીઓને પ્રાથમિકતા ક્રમમાં તેમની પસંદગીની ટીમ પસંદ કરવાની તક આપવામાં આવી.
ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝિસના ડિરેક્ટર જી. એ બોલી લગાવવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લીધો. સંબાસિવા રાવે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, જ્યારે હાઇકોર્ટની સિંગલ-મેમ્બર કમિટીના વડા જસ્ટિસ નવીન રાવ, HCA પ્રમુખ અમરનાથ અને સેક્રેટરી મન્ને જીવન રેડ્ડી પણ હાજર રહ્યા હતા. સંબાસિવા રાવે TG20 ના ચેરમેન અગમ રાવ અને લીગ ઓપરેશન્સ હેડ ભરાણીની હાજરીમાં ફ્રેન્ચાઇઝ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.
ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝે હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી, મેસર્સ બુરુગુ ઇન્ફ્રા/પ્રણવે રંગા રેડ્ડી ફ્રેન્ચાઇઝી ₹7.20 કરોડમાં મેળવી; મેસર્સ બેન ગ્લોબલ રિસોર્સિસ પ્રા. લિ.એ વારંગલ ફ્રેન્ચાઇઝી ₹6.55 કરોડમાં મેળવી; મેસર્સ ભ્રિંદા ઇન્ફ્રા પ્રા. લિ.એ મેડક ફ્રેન્ચાઇઝી ₹6,33,33,369માં મેળવી; મેસર્સ કિશોર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ પ્રા. લિ.એ ₹5,06,00,000માં નાલગોંડા ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદી; મેસર્સ EIPL ગ્રુપ અને તિબારુમલે ₹4.57 કરોડમાં કરીમનગર ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી; મેસર્સ વીરભદ્ર સ્ટીલ્સે ₹4.50 કરોડમાં મહબૂબનગર ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવી; અને મેસર્સ અન્વિતા ગ્રુપે બોલી પ્રક્રિયામાં ખમ્મમ ફ્રેન્ચાઇઝી ₹4,44,444 રૂપિયામાં મેળવી.
ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝિસના ગૌરવશાળી ડિરેક્ટર
ટોચની ફ્રેન્ચાઇઝી મેળવવા બદલ પ્રતિક્રિયા આપતા, ઉષોદય એન્ટરપ્રાઇઝિસના ડિરેક્ટર સંબાશિવા રાવે કહ્યું કે તેમને TG20 માં આ તક મળવાનો ગર્વ છે.
"અમે ગ્રામીણ વિસ્તારોના ક્રિકેટરોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2006 માં ઈનાડુ ચેમ્પિયન કપ ક્રિકેટ શરૂ કર્યું હતું. ઈનાડુ ક્રિકેટ કપને 2010 માં લિમ્કા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં અને 2013 માં ગિનિસ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. અમે TG20 ને યુવા ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાની સુવર્ણ તક માનીએ છીએ," રાવે કહ્યું.
7 જૂને હરાજી
ફ્રેન્ચાઇઝી 7 જૂને યોજાનારી હરાજીમાં ખેલાડીઓની પસંદગી કરશે. તેલંગાણાના ક્રિકેટર તિલક વર્મા અને મોહમ્મદ સિરાજ પણ આ હરાજીમાં ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. હૈદરાબાદની ટીમો પાસે એવા ખેલાડીઓની હરાજીની યાદી હશે જેઓ વિવિધ વય જૂથોમાં રમ્યા છે, લીગ ક્રિકેટર છે અને ઓપન સિલેક્શનમાં પસંદ થયા છે. ખેલાડીઓ તેમની લઘુત્તમ બોલી કિંમત ₹50,000 થી ₹5 લાખ સુધી નોંધાવી શકે છે.
દરેક ફ્રેન્ચાઇઝી પાસે ખેલાડીઓ ખરીદવા માટે ₹60 લાખની મર્યાદા છે. ઉપ્પલમાં યોજાનારી આ લીગ 20 જૂનથી શરૂ થશે. ફાઇનલ મેચ 11 જુલાઈએ રમાશે. મેચોનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ તેલુગુ પર કરવામાં આવશે અને જિયો હોટસ્ટાર એપ પર પણ જોઈ શકાશે.
તમિલનાડુ પ્રીમિયર લીગ (TNPL) ના ભૂતપૂર્વ CEO પ્રસન્ના કન્નનને TG20 લીગના કાર્યકારી વડા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
HCA સેક્રેટરી જીવન રેડ્ડીએ TG20 લીગના લોન્ચને તેલંગાણા ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવી.
"TG20 માત્ર એક લીગ નથી. તે લાંબા ગાળાના ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમનો પાયો છે જે પ્રતિભાને બહાર કાઢવા, તકો પૂરી પાડવા અને સમગ્ર તેલંગાણામાં રમતનું સ્તર વધારવા માટે રચાયેલ છે," રેડ્ડીએ કહ્યું.
