T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી લોન્ચ, રોહિત શર્મા અને તિલક વર્માએ બતાવી પહેલી ઝલક
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર રોહિત શર્મા અને યુવા બેટ્સમેન દ્વારા ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી લોન્ચ કરવામાં આવી
Published : December 4, 2025 at 3:59 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ આગામી વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી જર્સીનું અનાવરણ કર્યું છે. ઘેરા વાદળી અને ઘાટા નારંગી રંગની આ જર્સી એડિડાસ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે, જેનો લોગો કીટ પર પણ દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
આ કીટનું અનાવરણ 3 ડિસેમ્બરના રોજ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી ODIના ઇનિંગ્સ બ્રેક દરમિયાન ભૂતપૂર્વ T20 કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને યુવા બેટ્સમેન તિલક વર્મા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયા અને Adidas ઇન્ડિયાના જનરલ મેનેજર વિજય ચૌહાણ પણ હાજર હતા.
🚨 TEAM INDIA JERSEY FOR 2026 T20 WORLD CUP. 🚨 pic.twitter.com/Av5uYkr4xZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2025
એ નોંધવું જોઇએ કે રોહિત શર્માએ 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો અને પછી ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તે હાલમાં ફક્ત ODI રમે છે, અને ICC એ તેમને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
રોહિત શર્માએ શું કહ્યું?
આ પ્રસંગે રોહિતે કહ્યું, "આ એક લાંબી સફર રહી છે. અમે 2007 માં અમારો પહેલો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, અને આગામી માટે અમારે 15 વર્ષથી વધુ રાહ જોવી પડી હતી, જે ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલો હતો. પરંતુ ફરીથી ટ્રોફી ઉપાડીને ખૂબ આનંદ થયો. હવે જ્યારે વર્લ્ડ કપ ભારતમાં યોજાઈ રહ્યો છે, તો તે એક રોમાંચક ટુર્નામેન્ટ બનવા જઈ રહી છે. મારી શુભેચ્છાઓ હંમેશા ટીમ સાથે છે, અને મને ખાતરી છે કે દરેક વ્યક્તિ તેમની સાથે રહેશે અને તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા માટે તેમને ટેકો આપશે."
🚨 Team India's T20I Jersey handed to brand ambassador Rohit Sharma. pic.twitter.com/cW7F97Ybzb— Indian Cricket Team (@TeamIndia_in) December 3, 2025
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમનો કાર્યક્રમ
આગામી વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ભારત ગ્રુપ A માં પાકિસ્તાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, નેધરલેન્ડ્સ અને નામિબિયા સાથે છે.
ભારતનો અભિયાન 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે શરૂ થશે, ત્યારબાદ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે નામિબિયા સામે મેચ રમાશે. ત્યારબાદ તેઓ 15 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકાના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે, અને પછી 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે નેધરલેન્ડ્સ સામે પોતાનો અંતિમ ગ્રુપ મેચ રમશે.
પ્રથમ વખત, આ વર્લ્ડ કપમાં 20 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને પાંચ-પાંચ ટીમોના ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનની પ્રગતિના આધારે ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 8 માર્ચે અમદાવાદ અથવા કોલંબોમાં રમાશે.
આ પણ વાંચો: