ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચે રોહિત અને વિરાટના ભવિષ્ય અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું

બેટિંગ કોચ કોટકે કહ્યું કે RO-KO ના ભવિષ્ય વિશે વાત કરવાનો કોઈ અર્થ નથી.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતના બેટિંગ કોચ સીતારામ કોટકે વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા (RO-KO) ના ODI ભવિષ્યને લઈને ચાલી રહેલી અટકળોનો જવાબ આપતા કહ્યું કે તેમને સમજાતું નથી કે તેમના વર્તમાન ફોર્મને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના લાંબા આયુષ્ય વિશે ચર્ચા કેમ થઈ રહી છે.

કોહલીએ 30 નવેમ્બર, રવિવારના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચની શ્રેણીની પ્રથમ ODIમાં ભારતની 17 રનની જીતમાં તેની 52મી ODI સદી (120 બોલમાં 135 રન) ફટકારી.

તેણે ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા (57) સાથે 136 રનની ભાગીદારી કરી અને ઉત્તમ ફોર્મમાં દેખાઈ રહ્યો હતો. ફેબ્રુઆરીમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં પાકિસ્તાન સામેની શાનદાર અણનમ સદી બાદ કોહલીએ 50 ઓવરના ક્રિકેટમાં તેની પ્રથમ સદી ફટકારી.

કોહલીને તેની 83મી આંતરરાષ્ટ્રીય સદી માટે ઘણી પ્રશંસા મળી હોવા છતાં, તેનાથી પ્રશ્નો ઉભા થયા કે શું તે અને રોહિત 2027 માં દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપના આગામી સંસ્કરણ સુધી રમવાનું લક્ષ્ય રાખીને ODI સ્તરે રમવાનું ચાલુ રાખશે.

રોહિત અને વિરાટ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે

આના પર પ્રતિક્રિયા આપતા કોટકે કહ્યું, "આ બધા વિશે વાત કરવાનો કોઈ અર્થ નથી," કારણ કે આગામી ODI વર્લ્ડ કપ પહેલા હજુ ઘણું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બાકી છે. તેમણે ચાહકોને કોહલીની પ્રશંસા કરવા પણ કહ્યું, જે સતત ઉત્તમ ફોર્મમાં છે.

મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કોટકે કહ્યું, "મને ખબર નથી કે આપણે આ બધા પર કેમ ધ્યાન આપવું જોઈએ - તે (કોહલી) ખરેખર સારી બેટિંગ કરી રહ્યો છે, અને મને કોઈ કારણ દેખાતું નથી કે આપણે તેના ભવિષ્ય વિશે વાત કરવાની જરૂર કેમ છે. તે જે રીતે બેટિંગ કરી રહ્યો છે તે ફક્ત શાનદાર છે. તે જે રીતે પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે અને તેની ફિટનેસ - કોઈ પણ બાબતમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી."

2027નો વર્લ્ડ કપ હજુ ઘણો દૂર છે

તેમણે આગળ કહ્યું, "મને લાગે છે કે તે જે રીતે રમે છે અને પ્રદર્શન કરે છે, આપણે આવી બાબતો (૨૦૨૭નો વર્લ્ડ કપ) વિશે વાત પણ ન કરવી જોઈએ." તેમણે ઉમેર્યું, "તે બે વર્ષ દૂર છે. તેના વિશે વાત કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. અમારા માટે, એકવાર ટીમ આવે અને અમે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરીએ, પછી અમે ફક્ત આનંદ માણીએ."

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતની છેલ્લી ODI શ્રેણીનું નેતૃત્વ કરનાર કોહલી અને રોહિતે સાથે સારું રમ્યું, રાંચીમાં મેચ જીતનારી સદીની ભાગીદારી શેર કરી. જોકે, ૩૭ વર્ષીય કોહલી અને 38 વર્ષીય રોહિત બે વર્ષમાં 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપ માટે પોતાનું ફોર્મ અને ફિટનેસ જાળવી શકશે કે કેમ તે અંગે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે.

તેઓ બંને ખૂબ જ અનુભવી ખેલાડીઓ છે.

કોટકે કહ્યું, "દેખીતી રીતે, તેઓ પોતાના અનુભવો અન્ય લોકો સાથે શેર કરે છે. "મને નથી લાગતું કે આપણે ૨૦૨૭ના વર્લ્ડ કપ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. તેઓ ફક્ત શાનદાર છે, અને તેઓ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. તેઓ ટીમમાં યોગદાન આપી રહ્યા છે, જે અમારા માટે ખૂબ સારી વાત છે.

સંપાદકની પસંદ

