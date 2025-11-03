ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં વર્મા અને શર્માની જોડીએ કરી કમાલ, જીત્યા 2 ખાસ એવોર્ડ

ટીમ ઈન્ડિયાએ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો: ભારતીય મહિલા ટીમે વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. જાણો શેફાલી અને દીપ્તિને કયા એવોર્ડ મળ્યા...

ટીમ ઈન્ડિયાએ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 9:44 AM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 જીત્યો છે. આ ભારતીય મહિલા ટીમનો પહેલો વર્લ્ડ કપ છે. શેફાલી વર્મા અને દીપ્તિ શર્માએ ભારતની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. 299 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, દક્ષિણ આફ્રિકા 246 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 52 રનથી મેચ હારી ગયું. આ સાથે, ભારતની મહિલાઓએ ઇતિહાસ રચ્યો.

શેફાલી વર્માએ ફાઇનલમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો

શેફાલી વર્માને ફાઇનલમાં તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો. બેટથી, તેણે 78 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ તેણે 7 ઓવરમાં 36 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. એવોર્ડ જીત્યા પછી, શેફાલીએ કહ્યું, "મેં શરૂઆતથી જ કહ્યું હતું કે ભગવાને મને કંઈક સારું કરવા મોકલ્યો છે, અને આજે તે દેખાડી દીધું. હું ખૂબ ખુશ છું કે અમે આખરે વર્લ્ડ કપ જીતી ગયા." હું તેને શબ્દોમાં કહી શકતી નથી. તે મુશ્કેલ હતું, પણ મને મારી જાત પર વિશ્વાસ હતો. જો હું મારી જાત પર વિશ્વાસ રાખું અને શાંત રહું તો હું કંઈ પણ કરી શકું છું.

તેણીએ આગળ કહ્યું, "મારા માતા-પિતા આ દરમ્યાન ખૂબ જ સહયોગી રહ્યા. મારા માતા-પિતા, મારા મિત્રો અને મારા ભાઈએ ખૂબ જ સહયોગી રહ્યા. બધાએ મને કહ્યું કે કેવી રીતે રમવું અને આ ફાઇનલ મારા અને આખી ટીમ માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી આજે, હું ફક્ત રન કેવી રીતે બનાવવા તે વિશે વિચારી રહી હતી. ટીમ જીતવી જ જોઈએ. મારું મન સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ હતું. હું અંદર ગઈ અને મારી યોજનાઓ પર કામ કર્યું. મને ખૂબ આનંદ છે કે તેઓએ તેનો અમલ કર્યો."

શેફાલીએ ઉમેર્યું, "ટીમ મારી સાથે ખૂબ જ વાતચીત કરતી હતી. હરમન હંમેશા સહયોગી રહ્યો હતો, અને મને લાગે છે કે બધાએ મને ખૂબ જ ટેકો આપ્યો. મારા બધા સાથી ખેલાડીઓ ખૂબ જ સ્વાગત અને સહયોગી હતા. ટીમે મને ફક્ત મારી રમત રમવાનું અને હાર ન માનવાનું કહ્યું. મને લાગે છે કે જ્યારે તમને આટલી સ્પષ્ટતા મળે છે, ત્યારે તમે ખૂબ ખુશ થાઓ છો."

દીપ્તિ શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો

દીપતિ શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો. તેણીએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 9 મેચમાં કુલ 22 વિકેટ લીધી. તેના શ્રેષ્ઠ આંકડા 5/39 હતા. તેણે ફાઇનલ મેચમાં પણ બેટથી અણનમ 58 રન બનાવ્યા અને 9.3 ઓવરમાં 39 રન આપીને 5 વિકેટ ઝડપી.

મેચ જીત્યા પછી, કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે કહ્યું, "સાચું કહું તો, અમને હજુ પણ આ પરિણામ પર વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો. તે એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે, પરંતુ હું ખૂબ ખુશ છું કે હું આ રીતે ટીમમાં યોગદાન આપી શકી. અમે હંમેશા મેચમાંથી સકારાત્મકતા લેવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. હું ચાહકોનો પણ આભાર માનવા માંગુ છું; તેઓ આજે મોટી સંખ્યામાં આવ્યા કારણ કે તેઓ દરેક મેચમાં અમારું સમર્થન કરે છે. તેમના વિના, આ શક્ય ન હોત. ખૂબ ખૂબ આભાર."

દીપ્તિએ આગળ કહ્યું, "એક ટીમ તરીકે, આ પરિણામ પછી અમને ખૂબ સારું લાગે છે. હું હંમેશા ગમે તે વિભાગમાં હોઉં, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોઉં તેનો આનંદ માણું છું, કારણ કે મને પડકારો ગમે છે. આજે, મારા હાથમાં બેટ અને બોલ બંને હતા. મારે પરિસ્થિતિ અનુસાર રમવાનું હતું, અને મેં તેનો ખૂબ આનંદ માણ્યો. સ્ટેજ પર ઉતરવા અને મારી ટીમ માટે ઓલરાઉન્ડર તરીકે પ્રદર્શન કરવા કરતાં વધુ સારી ક્ષણ કઈ હોઈ શકે?"

દીપ્તિએ કહ્યું, "મને લાગે છે કે લૌરાએ ખરેખર સારી ઇનિંગ્સ રમી હતી, પરંતુ અમે બિલકુલ હળવા નહોતા. અમે ખૂબ શાંત હતા. જ્યારે પણ ડ્રિંક્સ બ્રેક હોત, ત્યારે અમે હંમેશા એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપતા. બોલિંગ યુનિટ તરીકે, અમે છેલ્લા બોલ સુધી જવા અને અમારા શ્રેષ્ઠ ડિલિવરી પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિશે વાત કરતા. 2017 થી ઘણા ફેરફારો થયા છે, અને હું કહીશ કે જો આપણે હવેથી વધુ મેચ રમીએ તો તે ખૂબ સારું રહેશે. અંતે, હું આ ટ્રોફી મારા મમ્મી-પપ્પાને સમર્પિત કરવા માંગુ છું."

