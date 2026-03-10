એક અમીર બાળક ગરીબ બાળકને ક્રિકેટ રમવા બોલાવે છે....ટીમ ઈન્ડીયાને લઈને શોએબ અખ્તરનુું હાસ્યાસ્પદ નિવેદન
ટીમ ઈન્ડીયાને લઈને પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે ટીમ ઈન્ડિયા વિશે એક હાસ્યાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.
Shoaib Akhtar Statement: ICC T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતે ફરી એકવાર પોતાનો ઝંડો લહેરાવ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને સતત બીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ભારતે ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, અને આ જીતથી દેશભરમાં ઉજવણીનો માહોલ છે.
જોકે, પડોશી દેશ પાકિસ્તાનમાં કેટલાક લોકોને ભારતની જીત પચાવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, ઘણા ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સતત ભારતીય ટીમ વિશે નિવેદનો આપી રહ્યા હતા, અને હવે, ભારતની જીત પછી, તેમની નારાજગી વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે. આ સંદર્ભમાં, ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે એક હાસ્યાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે, જેની વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે.
શોએબ અખ્તરે ટેપમેડ શો ગેમ ઓન હૈમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારતનું વર્ચસ્વ ક્રિકેટ માટે સારું નથી. અખ્તરે કહ્યું, એ એવું છે કે પડોશમાં રહેતો એક અમીર બાળક ગરીબ બાળકોને બોલાવીને કહે છે, આવો, ચાલો ક્રિકેટ રમીએ. ભારત પણ કંઈક આવું જ કરી રહ્યું છે. તેઓ 8માંથી 4 ટીમો રાખે છે, પછી તેમાંથી 3ને પ્રમોટ કરે છે, અને પછી કહે છે કે અમે જીતી ગયા છીએ. મારા મતે, તેણે ક્રિકેટને સંપૂર્ણપણે બરબાદ કરી દીધું છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં પાકિસ્તાનનું પ્રદર્શન
આ T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ પાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની સારી તક હતી. પાકિસ્તાન ગ્રુપ સ્ટેજમાં ભારત સામે 61 રનથી હારી ગયું હતું, પરંતુ ચારમાંથી ત્રણ મેચ જીતીને, તેણે સુપર 8 માં સ્થાન મેળવ્યું હતું. જોકે, સુપર 8 માં પાકિસ્તાનનો ન્યુઝીલેન્ડ સામેનો પહેલો મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે ટીમે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ ગુમાવ્યો હતો.
આ પછી, પાકિસ્તાનને ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શ્રીલંકા સામેની મેચમાં સારી શરૂઆત છતાં, ટીમ મોટો સ્કોર કરી શકી ન હતી, અને બોલરો ઓછા સ્કોરનો બચાવ કરી શક્યા ન હતા. અંતે, નબળા નેટ રન રેટને કારણે પાકિસ્તાન સુપર 8 માંથી બહાર થઈ ગયું. આનો અર્થ એ થયો કે પાકિસ્તાન પાસે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તક હતી, પરંતુ નબળા પ્રદર્શનને કારણે, ટીમ બહાર થઈ ગઈ.
