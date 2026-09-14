ટીમ ઈન્ડિયાએ 8મી વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો, ફાઇનલમાં શ્રીલંકાની મહિલા ટીમને 72 રનથી હરાવી
મહિલા એશિયા કપ 2026 ની ફાઈનલ મેચ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતીય ટીમે શ્રીલંકા સામે 184 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો.
Published : September 14, 2026 at 12:00 AM IST
IND W VS SL W: 2026 મહિલા એશિયા કપની ફાઈનલ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે શ્રીલંકાને 72 રનથી હરાવીને આઠમી વખત એશિયા કપની ટ્રોફી જીતી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટના નુકસાને 183 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 20 ઓવરમાં 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અથાપથુએ સૌથી વધુ 36 રન બનાવ્યા હતા.
ભારત માટે શેફાલી વર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાની અડધી સદી
ભારતીય ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ઓપનરો સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી અને પ્રથમ વિકેટ માટે 129 રનની જંગી ભાગીદારી નોંધાવી. શેફાલીએ આક્રમક બેટિંગ કરતા 39 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. ત્યારબાદ, સ્મૃતિ મંધાના પણ 39 બોલમાં 59 રન (5 ચોગ્ગા, 3 છગ્ગા) બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
શરૂઆતમાં આ જોડી જે રીતે બેટિંગ કરી રહી હતી તે જોતાં લાગતું હતું કે ભારત સરળતાથી 200 રનનો આંકડો પાર કરી લેશે. જોકે, પ્રથમ વિકેટ પડ્યા બાદ ભારતીય ઇનિંગ્સ લથડી ગઈ હતી; ટીમે માત્ર 54 રનમાં પોતાની આગામી 4 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. રિચા ઘોષે 17 રન અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 14 રન બનાવ્યા, જ્યારે જી. કમલિની 15 રન બનાવીને અણનમ રહી હતી. શ્રીલંકાના બોલરોએ મજબૂત વાપસી કરી હતી, જેમાં મિતાલી અયોધ્યા, ચમારી અથાપથ્થુ અને ચમુદી પ્રબોદાએ એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી.
ભારતીય મહિલા ટીમ પ્લેઇંગ-11
સ્મૃતિ મંધાના, શફાલી વર્મા, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), જી. કમલિની, દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌર, નંદની શર્મા
શ્રીલંકા મહિલા ટીમ પ્લેઇંગ-11
શ્રીલંકા મહિલાઃ ચમારી અથાપથ્થુ (કેપ્ટન), ઈમેશા દુલાની, વિશ્મી ગુણારત્ને, હસીની પરેરા, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, કવિશા દિલહારી, નિલાક્ષી ડી સિલ્વા, કૌશાની નુથ્યાંગના (વિકેટકીપર), સુગાંદિકા કુમારી, ચામુડી પ્રબોદા, મિતાલી અયોદ્યા
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