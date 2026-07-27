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ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે અને કોની સામે ઉતરશે મેદાનમાં? જાણો સંપૂર્ણ શેડ્યુંલ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ઝિમ્બાબ્વેને 3-0 થી ક્લીન સ્વીપ કરી છે. તો ચાલો જાણીએ કે ટીમ ઈન્ડિયા તેની આગામી મેચ ક્યારે અને કોની સામે રમશે.

TEAM INDIA
TEAM INDIA (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 3:06 PM IST

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TEAM INDIA NEXT MATCH: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ પૂર્ણ થયો છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન રમાયેલી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 3-0થી વિજય મેળવ્યો હતો. જોકે, ભારતીય ટીમને ફરીથી એક્શનમાં જોવા માટે ચાહકોએ થોડી રાહ જોવી પડશે, કારણ કે તેઓ આગામી 15 ઓગસ્ટથી રમવાના છે. આ લેખમાં, અમે તમને જણાવીશું કે ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે અને કોની સામે મેદાનમાં ઉતરશે, અને આગામી શ્રેણી માટે ટીમ ક્યારે જાહેર થઈ શકે છે તે પણ જોઈશું.

ટીમ ઈન્ડિયા આગામી 15 ઓગસ્ટે એક્શનમાં જોવા મળશે

ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી 3-0 થી જીતી લીધી છે. જોકે, ક્રિકેટ ચાહકોએ ટીમ ઈન્ડિયાને ફરીથી એક્શનમાં જોવા માટે થોડી રાહ જોવી પડશે, કારણ કે ટીમ આગામી 15 ઓગસ્ટે રમવાની છે. ટીમ ઈન્ડિયા શ્રીલંકાના પ્રવાસે જવાની છે, જ્યાં તેઓ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને 27 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે.

શ્રીલંકા સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થવાની છે. જોકે, અહેવાલો સૂચવે છે કે ઘણા અગ્રણી ખેલાડીઓ શ્રેણીનો ભાગ નહીં હોય. ઝડપી બોલર જસપ્રીત બુમરાહને 30 જુલાઈ સુધી આરામ આપવામાં આવ્યો છે; ત્યારબાદ, તે બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિપોર્ટ કરશે, જ્યાં તેનો અંતિમ ફિટનેસ ટેસ્ટ થશે.

દરમિયાન, હર્ષિત રાણા અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તેમને આખી શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. સાઈ સુદર્શન પણ સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી, જોકે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં તે ફરીથી ફિટ થઈ શકે તેવી શક્યતા છે. અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે વોશિંગ્ટન સુંદર ફિટ નથી અને શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

ટીમ ઈન્ડિયા માટે શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ

શ્રીલંકા સામેની આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી ભારતીય ટીમ માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે તે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) નો ભાગ છે. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે શ્રીલંકાને હરાવીને પોઈન્ટ મેળવવાની તક છે, પરંતુ ખેલાડીઓની ફિટનેસ અંગેની ચિંતાઓએ ટીમની ચિંતાઓમાં વધારો કર્યો છે.

ભારતીય ટીમ નવ વર્ષના અંતરાલ પછી શ્રીલંકામાં ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. છેલ્લે જ્યારે તેઓ 2017 માં વિરાટ કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટાપુ રાષ્ટ્રનો પ્રવાસ કર્યો હતો, ત્યારે ભારતે શ્રીલંકાની ધરતી પર 3-0 થી નોંધપાત્ર ક્લીન સ્વીપ હાંસલ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે, ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં WTC સ્ટેન્ડિંગમાં પાંચમા સ્થાને છે, જ્યારે શ્રીલંકા છઠ્ઠા સ્થાને છે.

ભારત vs શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીનું શેડ્યુંલ

ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે. પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગાલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બીજી મેચ 23 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ દરમિયાન સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. ત્રણેય મેચ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે.

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