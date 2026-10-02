ન્યુઝીલેન્ડથી દક્ષિણ આફ્રિકા સુધી… જાણો ODI વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા ભારત કઈ ટીમો સામે ટકરાશે
ODI વર્લ્ડ કપ 2027નો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલા ભારત કેટલીક મોટી ટીમો સામે શ્રેણી રમવા જઈ રહી છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
Published : October 2, 2026 at 1:52 PM IST
આવતા વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે. ICCએ તેનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં કરવામાં આવશે. હવે તેનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ વખતે 14 ટીમો ભાગ લેવા જઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ 7મી ઓક્ટોબરે કેપટાઉનમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. આ પછી 10 ઓક્ટોબરે ભારતનો મુકાબલો પાકિસ્તાન સાથે થશે.
ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યારથી જ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. બીસીસીઆઈ પણ ટીમની તૈયારીમાં કોઈ કસર છોડવા માંગતું નથી. છેલ્લી વખત વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ભારતને ઓસ્ટ્રેલિયાએ હરાવ્યું હતું. વેલ, વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ કેટલીક મોટી ટીમો સાથે વનડે સિરીઝ રમવાની છે. ભારતનો કાર્યક્રમ એકદમ વ્યસ્ત છે. આવો તમને જણાવીએ કે કઈ ભારતીય ટીમો સાથે ટક્કર થવાની છે.
The #CWC27 groups are locked ⚡🔐— ICC (@ICC) October 1, 2026
A cricketing extravaganza awaits! How to watch the schedule launch ➡️ https://t.co/Eod5GoN7zW pic.twitter.com/oVg7zVHLNF
ન્યુઝીલેન્ડ અને શ્રીલંકા સાથે ટક્કર થશે
ભારતનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ 22 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. શરૂઆતમાં પાંચ T20 મેચ રમાશે. આ પછી પાંચ વનડે મેચોની શ્રેણી પણ રમાશે. પ્રથમ વનડે 4 નવેમ્બરે રમાશે. ભારતીય ટીમને પાંચ મેચમાં તૈયારી કરવાની સારી તક મળશે. આગામી વર્લ્ડકપને ધ્યાનમાં રાખીને ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રેણી ઘણી મહત્વની બની રહી છે. ત્યાંના ખેલાડીઓ માટે આકરી કસોટી થશે. આ પછી ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમશે. આ મેચો માત્ર ભારતમાં જ રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચે 13, 16 અને 19 ડિસેમ્બરે વનડે મેચ રમાશે.
ઝિમ્બાબ્વે અને એશિયા કપમાં દેખાડશે દમ
ભારતીય ટીમે ઝિમ્બાબ્વે સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી પણ રમવાની છે. ટીમ ઈન્ડિયા આવતા વર્ષે 3,6,9 જાન્યુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે વનડે મેચ રમશે. આ સિરીઝ પણ ઘણી મહત્વની રહેશે. આવતા વર્ષે એશિયા કપનું પણ આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ ટૂર્નામેન્ટ 18 જૂનથી 4 જુલાઈ સુધી ચાલશે. મોટી વાત એ છે કે એશિયા કપ એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ફોર્મેટમાં રમાશે. વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
🚨 UPCOMING ODI SERIES FOR TEAM INDIA:— Johns. (@CricCrazyJohns) October 2, 2026
5 vs New Zealand in NZ
3 vs Sri Lanka in IND
3 vs Zimbabwe in IND
Asia Cup in BAN
ODI series vs West Indies in WI
6 vs South Africa in SA (Indian Express)
Then into the World Cup 2027 - a good preparation as well as hectic schedule 🤞🇮🇳 pic.twitter.com/9e5dVMgUmK
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પણ મેચ રમાશે
ભારતીય ટીમ આવતા વર્ષે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે વનડે શ્રેણી રમી શકે છે. આ મેચો વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં થઈ શકે છે. હાલમાં જ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે પોતાના રિપોર્ટમાં એક મોટું અપડેટ આપ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયા વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા સાઉથ આફ્રિકાનો પ્રવાસ કરી શકે છે. આ પ્રવાસ પર ભારત યજમાન ટીમ સામે 6 મેચની ODI શ્રેણી રમી શકે છે. જોહાનિસબર્ગ, કેપટાઉન અને સેન્ચુરિયનમાં સ્પર્ધાઓ યોજાઈ શકે છે. આ મેદાનમાં વર્લ્ડ કપની મુખ્ય મેચો પણ યોજાવાની છે.
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