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ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમની જાહેરાત; શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટન, વૈભવ સૂર્યવંશીની ટીમમાં એન્ટ્રી

ટીમ ઇન્ડિયાનો નવો T20 કેપ્ટન: શ્રેયસ ઐયરને ટીમ ઇન્ડિયાનો નવો T20 કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમની જાહેરાત
ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 2:21 PM IST

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ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમની જાહેરાત: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની T20 ટીમની જાહેરાત કરી છે. શ્રેયસ ઐયરને નવા T20 કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તિલક વર્માને ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સૂર્યકુમાર ટીમમાંથી બહાર

પસંદગી સમિતિએ સૌથી મોટો અને કઠોર નિર્ણય લીધો, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને તેમની કેપ્ટનશીપથી દૂર કરીને ટીમમાંથી બહાર કરી દીધો. અક્ષર પટેલને પણ ઉપ-કેપ્ટન પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમણે ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.

વૈભવ અને પ્રિન્સ ટીમમાં જોડાયા

બોર્ડે IPLમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે બે યુવા ખેલાડીઓને પુરસ્કાર આપ્યો છે. આમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી અને ઝડપી બોલર પ્રિન્સ યાદવનો સમાવેશ થાય છે. વૈભવ IPL 2026 માં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો, તેણે 776 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે દિલ્હીના પ્રિન્સ યાદવે તે જ સિઝનમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે રમતી વખતે કુલ 16 વિકેટ લીધી હતી.

હાર્દિક પંડ્યા પણ ટીમમાંથી બહાર

BCCI એ ટીમના ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને બધી T20I ટીમમાંથી બાકાત રાખીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. જોકે, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે હાર્દિક ઇંગ્લેન્ડ સામેની ODI ટીમનો ભાગ રહેશે, અને T20I ટીમમાં કેટલાક રોટેશન થશે. હાર્દિકની બોલિંગનું પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે, અને પસંદગી સમિતિ તેના આધારે નિર્ણય લેશે. જો તે સારી બોલિંગ કરશે, તો આપણે જોઈશું કે તે કેવું પ્રદર્શન કરે છે.

આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતીય T20I ટીમ

શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (ઉપ-કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ, સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઇશાન કિશન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી.

શ્રેયસ ઐયર હકદાર હતો: અજિત અગરકર

પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે જણાવ્યું હતું કે T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવો એ એક નવી શરૂઆતનો ભાગ છે. અગરકરે કહ્યું કે શ્રેયસ માટે ટીમમાંથી બહાર રહેવું અજીબ હતું, પરંતુ હવે તેને પોતાનું સ્થાન મળી ગયું છે, અને તેણે તેની મહેનત દ્વારા તે મેળવ્યું છે. તેના બેટિંગ પ્રદર્શન ઉપરાંત, તે કેપ્ટન તરીકે પણ ઉત્તમ રહ્યો છે, KKR સાથે એક વખત ટાઇટલ જીત્યો હતો અને PBKS સાથે કેટલીક ખૂબ સારી સીઝન રહી હતી. T20I ટીમનો ભાગ ન બનવું તેના માટે વિચિત્ર હતું, પરંતુ હવે તેને સ્થાન મળી ગયું છે, તેણે તેની ક્ષમતા દ્વારા તે મેળવ્યું છે.

એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમ

BCCI એ એશિયન ગેમ્સ માટે 16 સભ્યોની મજબૂત ટીમ પણ પસંદ કરી છે, જેમાં જસપ્રીત બુમરાહનો પણ સમાવેશ થાય છે. શ્રેયસ ઐયર આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ભારતીય T20 ટીમ

શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા, નીતિશ રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ.

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