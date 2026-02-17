ટીમ ઇન્ડિયાનું સુપર 8 નું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર, બધી ટીમોના નામ, તારીખ અને સ્થળ નોંધી લો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સુપર 8 માં ત્રણ મેચ રમશે. આ મેચ કોની સામે અને ક્યારે રમાશે તે સહિતનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
Published : February 17, 2026 at 8:49 PM IST
TEAM INDIA SUPER 8 SCHEDULE: T20 વર્લ્ડ કપમાં સુપર 8 ની લડાઈ શરુ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે. દરમિયાન, શ્રીલંકાના પલ્લેકેલેમાં ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ મેચ બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાનું સુપર 8 શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ટીમ લીગ સ્ટેજમાં બાકીની એક મેચ રમશે, ત્યારબાદ સુપર 8 માં ત્રણ મેચ રમશે. સંપૂર્ણ શેડ્યૂલમાં કઈ ટીમ કઈ મેચ, ક્યારે અને ક્યાં રમશે તેની નોંધ લો, જેથી તમે એક પણ મેચ ચૂકી ન જાઓ.
ભારતીય ટીમની અંતિમ લીગ મેચ નેધરલેન્ડ્સ સામે
સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયા, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં તેની પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતીને વિજયની આશા રાખી રહી છે. ત્રણ જીત અને છ પોઈન્ટ સાથે, ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે. હવે, અંતિમ લીગ મેચમાં, ભારતીય ટીમ નેધરલેન્ડ્સ સામે રમશે. આ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ સાથે ભારતની લીગ મેચોનો અંત આવશે. આશા છે કે ચાલુ જીતનો સિલસિલો ચાલુ રહેશે.
Mark the dates for India's Super 8 fixtures 📆#T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/lePwEJMNep— Circle of Cricket (@circleofcricket) February 17, 2026
ભારત પહેલી સુપર 8 મેચ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે
આ પછી, સુપર 8 શરૂ થશે. ટીમ ઇન્ડિયા 22 ફેબ્રુઆરીએ તેની પહેલી સુપર 8 મેચ રમશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યાં તેનો સામનો દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે થશે. દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. આ વર્ષે T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થવાનો હતો તે પહેલાં, ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે એક વોર્મ-અપ મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે જીત મેળવી હતી. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ભારતીય ટીમ વાસ્તવિક મેચમાં વિજય મેળવશે. આનો અર્થ એ થયો કે તેની છેલ્લી લીગ મેચ રમ્યા પછી, ટીમ ઇન્ડિયા અમદાવાદમાં રહેશે, જ્યાં 22 ફેબ્રુઆરીએ મેચ પણ રમાશે.
ભારત ઝિમ્બાબ્વે સામે 26 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે
બીજી સુપર 8 મેચ 26 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. શરૂઆતમાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે ભારત આ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમશે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમનો મુકાબલો ઝિમ્બાબ્વે સામે થશે, જે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કર્યા પછી સુપર 8 તબક્કામાં પહોંચ્યું હતું. આ મેચ સરળ નહીં હોય, તેથી ટીમ ઈન્ડિયાએ તૈયાર રહેવું પડશે. આ મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
ભારત 1 માર્ચે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાથે ટકરાશે
આ પછી, ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની છેલ્લી સુપર 8 મેચ રમશે, જે 1 માર્ચે કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. જો ભારત આ ત્રણ મેચ જીતે છે, તો ટીમ સેમિફાઇનલમાં આગળ વધશે. બે મેચ જીતીને પણ છેલ્લા 4માં પહોંચવું શક્ય છે, પરંતુ તેના માટે ઘણી ગણતરીઓ કરવી પડશે. આગામી મેચોમાં ભારતીય ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
