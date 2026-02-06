ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ટીમમાંથી થયો બહાર

T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થાય તે પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે કારણ કે તેનો સ્ટાર ખેલાડી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

હર્ષિત રાણા
હર્ષિત રાણા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 5:37 PM IST

T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવાના એક દિવસ પહેલા જ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ફટકો પડ્યો છે. યુવા ઝડપી બોલર હર્ષિત રાણા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, જે ટીમ માટે મોટો ઝટકો છે.

પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન રાણાને ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી અને તે સમયસર સ્વસ્થ થઈ શક્યો ન હતો, જેના કારણે તે ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આ સાથે, રાણાનું વર્લ્ડ કપ રમવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. તાજેતરના સમયમાં, હર્ષિતે ઝડપી બોલિંગ આક્રમણમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે, જેણે ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ફટકો આપ્યો છે. તેણે બેટિંગમાં પણ પ્રભાવ પાડ્યો હતો.

વોર્મ-અપ મેચમાં ઈજાગ્રસ્ત: હર્ષિતને 4 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ હતી. માત્ર એક ઓવર ફેંક્યા બાદ તેને મેચ દરમિયાન અધવચ્ચે જ મેદાન છોડી દેવું પડ્યું હતું. ત્યારથી, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ શકે છે. જોકે, ઈજા પછીના દિવસે મેડિકલ રિપોર્ટમાં ઈજા ગંભીર હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરની ભાગીદારી અનિશ્ચિત છે ત્યારે હર્ષિતની ઈજા ટીમ માટે માથાનો દુખાવો બની ગઈ છે.

સિરાજની પસંદગી થવાની શક્યતા: અહેવાલો અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયાના અન્ય અનુભવી ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજને રાણાના સ્થાને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જોકે, BCCI એ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. જો સિરાજ T20 ટીમમાં પાછો ફરે છે, તો તે દોઢ વર્ષ પછી T20 મેચ રમશે. તે છેલ્લે જુલાઈ 2024 માં શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન ભારત માટે આ ફોર્મેટમાં રમ્યો હતો. કુલ મળીને, સિરાજે ભારત માટે 16 T20 મેચ રમી છે અને 14 વિકેટ લીધી છે. જોકે, તેનો ઇકોનોમી રેટ સારો છે, તેણે 8 કરતા ઓછા ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા છે.

ટી20 વર્લ્ડ કપ ઇન્ડિયા શેડ્યૂલ

ટીમ ઇન્ડિયા 7 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામેની તેની પહેલી મેચ સાથે 2026 વર્લ્ડ કપ ઝુંબેશની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ 12 ફેબ્રુઆરીએ નવી દિલ્હીમાં નામિબિયાનો સામનો કરશે. ત્યારબાદ તેઓ 15 ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે કોલંબો જશે. ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં નેધરલેન્ડ્સ સામે રમાશે.

