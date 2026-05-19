IND VS AFG: ટેસ્ટ અને વનડે શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, ઘણા નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ

જૂનમાં, ભારતીય ટીમ એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. BCCI એ આ બંને શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે.

TEAM INDIA SQUAD AGAINST AFG (IANS)
Published : May 19, 2026 at 5:05 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 5:14 PM IST

TEAM INDIA SQUAD AGAINST AFG: હાલમાં સમગ્ર ભારતમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ધમાકેદાર મુકાબલો ચાલી રહ્યો છે. IPL 2026 ની ફાઇનલ મેચ 31 મે ના રોજ રમાનારી છે. ત્યારબાદ ટીમ ઇન્ડિયા મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતીય ટીમ જૂનમાં ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી રમવાની છે, અને આ મેચો માટેની ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે.

હકીકતમાં, ટીમ ઈન્ડિયા જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન ટીમનું આયોજન કરવા માટે તૈયાર છે. બંને ટીમો વચ્ચે એક ટેસ્ટ મેચ અને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાશે. પરિણામે, 19 મેના રોજ ગુવાહાટીમાં પુરુષ પસંદગી સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી, જે દરમિયાન ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી બંને માટે ભારતીય ટીમોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ 6 જૂને મુલ્લાનપુરમાં શરૂ થવાની છે, અને તેના માટે 14 સભ્યોની ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે 2018 પછી ભારત સામે આ અફઘાનિસ્તાનની પહેલી ટેસ્ટ મેચ હશે. 2018 માં અફઘાનિસ્તાને બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ વખત સત્તાવાર રીતે ટેસ્ટ મેચમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતે તે મેચ એક ઇનિંગ્સ અને 262 રનથી જીતી હતી.

વિરાટ અને રોહિતે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું

અફઘાનિસ્તાન સામેની વનડે શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ટીમની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જેમાં વિરાટ અને રોહિત શર્માનો સમાવેશ થાય છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતની વનડે ટીમમાંથી ઋષભ પંતને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન, ટેસ્ટ ટીમમાં ઉપ-કપ્તાન કેએલ રાહુલને આવ્યો છે. અગાઉ, ટેસ્ટ ટીમનું ઉપ-કપ્તાન પદ પંત પાસે હતું. જોકે, પંત ટેસ્ટ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યો છે. ફરી એકવાર, સ્ટાર બોલર મોહમ્મદ શમીની અવગણના કરવામાં આવી છે; અજિત અગરકરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, પસંદગી સમિતિએ મોહમ્મદ શમીના નામ પર ચર્ચા પણ કરી નથી.

બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો

ભારતના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા પોતાના વર્કલોડને સંભાળવા માટે અફઘાનિસ્તાન સામેની આખી શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. બંને ટીમોમાં માનવ સુથાર, હર્ષ દુબે, ગુર્નૂર બ્રાર અને પ્રિન્સ યાદવ સહિત ઘણા નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. માનવ સુથારને પહેલીવાર ટેસ્ટ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, ગુર્નૂર બ્રાર અને હર્ષ દુબેએ બંને ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. બીજી તરફ, પ્રિન્સ યાદવને ODI ટીમમાં પ્રથમ વખત કોલ-અપ મળ્યો છે.

ટેસ્ટ ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), સાઈ સુદર્શન, ઋષભ પંત, દેવદત્ત પડિકલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, માનવ સુથાર, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે, ધ્રુવ જુરેલ.

વન-ડે ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.

અફઘાનિસ્તાનનો ભારત પ્રવાસનો સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

  • 6 જૂન: પહેલી ટેસ્ટ, ન્યુ ચંદીગઢ (સવારે 9:30)
  • 14 જૂન: પહેલી વનડે, ધર્મશાલા (બપોરે 1:30)
  • 17 જૂન: બીજી વનડે, લખનૌ (બપોરે 1:30)
  • 20 જૂન: ત્રીજી વનડે, ચેન્નાઈ (બપોરે 1:30)

