ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમની ઘોષણા, 2 ખેલાડીઓની આશ્ચર્યજનક વાપસી

ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ ODI મેચ માટે બીસીસીઆઈએ ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી છે.

ભારતીય ટીમ
ભારતીય ટીમ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 3, 2026 at 5:01 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 5:28 PM IST

IND VS NZ: ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ ODI મેચ માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ઈજાને કારણે તે દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાંથી બહાર રહ્યો હતો. તે સમયે, કેએલ રાહુલે કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. જોકે, તે હવે ફિટ છે અને ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તે આ શ્રેણીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે. પ્રથમ વન-ડે મેચ 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં રમાશે.

ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો

ટીમમાં કેટલાક ફેરફારો જોવા મળ્યા છે. ટી20 વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાછલી ODI શ્રેણીમાં ગિલનું સ્થાન લેનારા રુતુરાજ ગાયકવાડને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે.

ODI વાઇસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની પણ પસંદગી કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેમની ઉપલબ્ધતા BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તરફથી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ પર આધારિત રહેશે.

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં

ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ODI શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. બંને ખેલાડીઓ સારા ફોર્મમાં છે અને ઘણા રન બનાવી રહ્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાં, કોહલીએ સતત બે સદી ફટકારી અને કુલ 302 રન બનાવ્યા. આનાથી તેને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો. બીજી તરફ, રોહિતે શ્રેણીમાં બે અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. બંને પાસેથી ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની વનડે શ્રેણીમાં સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.

3 વન-ડે માટેની ભારતીય ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન)*, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, મોહમ્મદ સિરાજ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ણા, કુલદીપ યાદવ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અર્શદીપ સિંહ, યશસ્વી જયસ્વાલ

ન્યુઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ભારત ODI શ્રેણી 2026

  • 11 જાન્યુઆરી, પ્રથમ ODI, વડોદરા
  • 14 જાન્યુઆરી, બીજી ODI, રાજકોટ
  • 18 જાન્યુઆરી, ત્રીજી ODI, ઇન્દોર

Last Updated : January 3, 2026 at 5:28 PM IST

