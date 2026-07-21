હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત સિંહને મળી મોટી જવાબદારી
India Squad: હોકી ઈન્ડિયાએ આગામી પુરુષ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 20 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આમાં ઓડિશાના બે સ્ટાર ખેલાડીઓને તક મળી છે.
Published : July 21, 2026 at 3:30 PM IST
Hockey World Cup 2026: હોકી ઈન્ડિયાએ આગામી FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં કુલ 20 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હોકી વર્લ્ડ કપ 15 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન બેલ્જિયમ અને નેધરલેન્ડ્સમાં રમાશે. મુખ્ય કોચ ક્રેગ ફુલ્ટનને આશા છે કે પસંદ કરાયેલી ટીમ પાસે ભારતીય હોકીના ઇતિહાસમાં પોતાનો અધ્યાય લખવાની સારી તક છે.
એશિયાના ટોચના ડિફેન્ડર અને ડ્રેગ-ફ્લિકર હરમનપ્રીત સિંહ વર્લ્ડ કપ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. જ્યારે ભારત માટે સૌથી વધુ મેચ રમનાર અનુભવી મિડફિલ્ડર મનપ્રીત સિંહ પણ ટીમમાં છે. ભારતની વર્લ્ડ કપ ટીમમાં ઘણા અનુભવી અને યુવા પ્રતિભાઓનો સમાવેશ થાય છે.
Ready for the Biggest Stage. 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 21, 2026
Here's the Indian Men's Squad for the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 💙
Carrying the hopes of a nation, the squad is ready to challenge the world's best and write a new chapter in Indian hockey. 🏆
Go well, Team India! 💪… pic.twitter.com/fdN6OWKVoE
વર્લ્ડ કપ ટીમ વિશે બોલતા, મુખ્ય કોચ ફુલ્ટને કહ્યું, "આ એક સંતુલિત ટીમ છે. ટુર્નામેન્ટના અનુભવ અને યુવા ખેલાડીઓનું યોગ્ય મિશ્રણ છે જે હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. ખેલાડીઓએ ફક્ત તેમની પ્રતિષ્ઠા જ નહીં, પરંતુ તેમના પ્રદર્શનના આધારે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે."
ગોલકીપિંગ વિભાગમાં મોહિત એચ.એસ. અને સૂરજ કરકેરાનો સમાવેશ થાય છે. ડિફેન્સિવ યુનિટમાં જર્મનપ્રીત સિંહ, કેપ્ટન હરમનપ્રીત, અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત અને યશદીપ શિવચનો સમાવેશ થાય છે. મિડફિલ્ડનું નેતૃત્વ મનપ્રીત, હાર્દિક સિંહ અને વિવેક સાગર પ્રસાદ, નીલકાંત શર્મા અને પ્રતિભાશાળી યુવા સિકંદર સિંહ અને આદિત્ય અર્જુન લાલગેના ત્રિપુટી દ્વારા કરવામાં આવશે. આક્રમણની જવાબદારી મનદીપ સિંહ, દિલપ્રીત સિંહ, અભિષેક, સુખજીત સિંહ અને સિલાનંદા લાકરા પર રહેશે.
ભારતને ઈંગ્લેન્ડ, પાકિસ્તાન અને વેલ્સ સાથે પૂલ ડીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે અને ટીમ તેમની બધી પૂલ-સ્ટેજ મેચો નેધરલેન્ડ્સના એમ્સ્ટલવીનમાં રમશે. મુખ્ય કોચ ફુલ્ટને કહ્યું, "દબાણ, પ્રતિ-અભિનય, પ્રદર્શન એ ફક્ત અમારી રણનીતિક ઓળખ નથી, તે આ જૂથ દરરોજ કેવી રીતે તાલીમ આપે છે અને સાથે વિચારે છે તે પણ છે. અમે બોક્સની બહાર વિચારતા નથી. અમે તેને એક સમયે એક મેચ લઈએ છીએ અને તેને અમારું સર્વસ્વ આપીએ છીએ, તે માનસિકતા છે જે અમે દરેક મેચમાં લાવીએ છીએ."
ભારત 15 ઓગસ્ટે વેલ્સ સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ 17 ઓગસ્ટે ઈંગ્લેન્ડ અને 19 ઓગસ્ટે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે રમશે, જે પૂલ સ્ટેજની સૌથી રોમાંચક મેચ બની રહી છે. "1975 (વર્લ્ડ કપ જીત) ના પચાસ વર્ષ પછી, આ જૂથ પાસે ભારતીય હોકી ઇતિહાસમાં પોતાનો અધ્યાય લખવાની તક છે અને અમે તેના માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છીએ," ફુલ્ટને કહ્યું.
FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 ભારતીય ટીમ:
- ગોલકીપર્સ: મોહિત એચએસ, સૂરજ કરકેરા
- ડિફેન્ડર્સઃ જરમનપ્રીત સિંહ, હરમનપ્રીત સિંહ (કેપ્ટન), અમિત રોહિદાસ, જુગરાજ સિંહ, સંજય, સુમિત, યશદીપ સિબાચ
- મિડફિલ્ડર્સઃ સિકંદર સિંહ, આદિત્ય અર્જુન લાલગે, હાર્દિક સિંહ, મનપ્રીત સિંહ, નીલકાંત શર્મા, વિવેક સાગર પ્રસાદ
- ફોરવર્ડર્સ: દિલપ્રીત સિંહ, સિલાનંદ લાકરા, સુખજીત સિંહ, મનદીપ સિંહ, અભિષેક
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