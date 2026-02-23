અમદાવાદમાં મળેલી હાર પછી ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોચશે? જાણો સમીકરણ શું કહે છે
દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. આ દરમિયાન, મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોચશે?. ચાલો સમીકરણો પર એક નજર કરીએ.
Published : February 23, 2026 at 1:28 PM IST
TEAM INDIA SEMI FINAL SCENARIO: 22 ફેબ્રુઆરી એ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડીયમમાં રમાયેલી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટીમ ઈન્ડિયાને કારમી હાર આપી, જેનાથી ભારતના નેટ રન રેટને મોટો ફટકો પડ્યો છે. દરમિયાન, પહેલી મેચ હાર્યા પછી, ટીમ ઈન્ડિયા બહાર થઈ જશે કે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની હજુ પણ તક છે કે કેમ તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવા લાગ્યા છે. ચાલો સમીકરણો પર એક નજર કરીએ અને ટીમ ઈન્ડિયા માટે સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિ સમજાવીએ.
ભારતનો આગામી મેચ કોની સામે રમશે
ટીમ ઈન્ડિયાને સુપર 8 માં ત્રણ મેચ રમવાની છે. પહેલી મેચ રમાઈ ચૂકી છે. હવે, બે મેચ બાકી છે. ભારત ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાશે. ભારત માટે તેમની આગામી બંને મેચ જીતવી મહત્વપૂર્ણ છે. અહીંથી હારનો અર્થ એ છે કે રમત સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ભારતીય ટીમ આગામી 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે ટકરાશે, ત્યારબાદ 1 માર્ચે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટકરાશે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે, ભારતે આ બંને મેચ જીતવી પડશે.
Statement win from South Africa 👊— ICC (@ICC) February 22, 2026
The Proteas seal a crucial victory over co-hosts India in the #T20WorldCup Super 8 💥
📝: https://t.co/LiaV4FSoFf
ટીમ ઈન્ડિયાએ બાકીની બંને મેચ જીતવી પડશે
જો ટીમ ઈન્ડિયા આ બે મેચ જીતી જાય છે, તો તેના ચાર પોઈન્ટ થશે, જે સેમિફાઈનલની રેસમાં ટકી રહેવા માટે જરૂરી છે. જોકે, આ બે મેચ જીતવાથી પણ સેમિફાઈનલમાં સ્થાનની ખાતરી નહીં મળે. આ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની કારમી હારને કારણે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનની હારને કારણે, ભારતનો નેટ રન રેટ નોંધપાત્ર રીતે ઘટીને -3,800 થઈ ગયો છે, જે ખૂબ જ ખરાબ ગણવો જોઈએ. જો દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપમાં તેની બાકીની મેચ જીતે છે અને ભારત તેની આગામી બે મેચ પણ જીતે છે, તો ભારત બીજા સ્થાને રહીને ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પર રહેશે નજર
ટીમ ઈન્ડિયા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની પહેલી મેચ હારી ચૂકી છે, પરંતુ હવે ભારતે પોતાની જીત માટે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. દક્ષિણ આફ્રિકાની આગામી મેચ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ઝિમ્બાબ્વે સામે છે. જો દક્ષિણ આફ્રિકા જીતે છે, તો ભારતનો આગળનો રસ્તો સરળ બની શકે છે. આનાથી દક્ષિણ આફ્રિકા ટેબલમાં ટોચ પર રહેશે અને બાકીની ત્રણ ટીમોને બીજા સ્થાન માટે લડવું પડશે, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયા પાસે જીતવાની તક છે.
