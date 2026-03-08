ETV Bharat / sports

IND vs NZ: ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો, ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું

ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા. ન્યુઝીલેન્ડ આ લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું અને મોટા અંતરથી મેચ હારી ગયું.

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:12 PM IST

2 Min Read
IND BEAT NZ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ટીમ ઇન્ડિયાએ ઇતિહાસ રચ્યો. ટીમ ઇન્ડિયા ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ બચાવનાર પ્રથમ ટીમ બની. આ સાથે જ પહેલી વાર કોઈ ઘરઆંગણેની ટીમે ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. અગાઉ, ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરતી વખતે કોઈ પણ ટીમે ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો ન હતો. પરંતુ હવે ટીમ ઇન્ડિયાએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, કિવી ટીમ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રનની દ્રષ્ટિએ આ સૌથી મોટી જીત છે.

ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારી

ટોસ હાર્યા બાદ, અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસને ટીમ ઇન્ડિયાને શાનદાર શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 98 રનની ભાગીદારી કરી. અભિષેકે આ મેચમાં 21 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 52 રન બનાવ્યા. જોકે, સેમસન પોતાની સદી ચૂકી ગયો, તેણે 46 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગાની મદદથી 89 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી ઈશાન કિશને પણ ઝડપી ઇનિંગ રમી, 25 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાની મદદથી 54 રન બનાવ્યા. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવનું બેટ સારું પ્રદર્શન કરી શક્યું નહીં, અને તે ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. તિલક વર્માએ 6 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા. શિવમ દુબેએ પણ છેલ્લી ઓવરોમાં ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા. તેણે 8 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 26 રન બનાવ્યા. હાર્દિકે પણ 13 બોલમાં 18 રનનું યોગદાન આપ્યું. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી જેમ્સ નીશમે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી.

ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનો થયા ધરાશયી

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, કીવી બેટ્સમેન ઇનિંગ્સની શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ દેખાયા. ટિમ સેફર્ટ અને ફિન એલને પ્રથમ વિકેટ માટે ઝડપી 31 રન ઉમેર્યા. જોકે, પ્રથમ વિકેટ પડ્યા પછી, કિવી ટીમ ભાંગી પડી. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ટિમ સેફર્ટે સૌથી વધુ 26 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જેમાં બે ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સાત કીવી બેટ્સમેન સિંગલ ડિજિટના સ્કોર પર આઉટ થયા. ન્યૂઝીલેન્ડની અડધી ટીમ માત્ર 72 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ. આ મેચમાં ડેરિલ મિશેલે 11 બોલમાં 17 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી બીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન હતા, તેમણે 35 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાની બોલિંગની વાત કરીએ તો, જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે અક્ષર પટેલે ત્રણ વિકેટ લીધી.

T20 WORLD CUP 2026
IND BEAT NZ
IND VS NZ
IND BEAT NZ

