ટીમ ઈન્ડિયા જૂનમાં 6 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે, જેમાં ટેસ્ટ, T20 અને વનડેનો સમાવેશ
ટીમ ઇન્ડિયા આવતા મહિને એટલે કે જૂનમાં સતત ક્રિકેટ મેચો શ્રેણી રમશે. આમાં ત્રણેય ફોર્મેટનો સમાવેશ થાય છે. તે 6 જૂને શરૂ થશે,
Published : May 25, 2026 at 4:03 PM IST
TEAM INDIA SCHEDULE IN JUNE: ટીમ ઈન્ડિયા ટૂંક સમયમાં ફરી એકવાર મેદાનમાં ઉતરશે. જૂન દરમ્યાન મેચોની શ્રેણી રમવાની છે. ભારતીય ટીમ મહિના દરમિયાન કુલ છ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. એક નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, આ એક જ મહિનામાં, ત્રણેય ફોર્મેટ - ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય - માં મેચ રમાશે. આનો અર્થ એ થાય કે બધા સક્રિય ખેલાડીઓ મેદાન પર એક્શનમાં જોવા મળશે. આગામી શ્રેણી શરૂ થવામાં હવે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી છે. અફઘાનિસ્તાન ઉપરાંત, આયર્લેન્ડ સામેની શ્રેણી પણ આવતા મહિને યોજાવાની છે.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 6 જૂનથી ટેસ્ટ મેચ શરૂ થશે
ભારતીય ટીમ જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામે એક જ ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે. આ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. આ ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી નવા ચંદીગઢમાં શરૂ થશે. જોકે, એ નોંધનીય છે કે આ મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ નથી. તેમ છતાં, ટીમ પોતાનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે આ મેચ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. જો મેચ પાંચ દિવસનો સંપૂર્ણ કોર્સ પૂર્ણ કરે છે, તો તે 10 જૂન સુધી ચાલુ રહેશે.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 2, 2026
Here's a look at the schedule for Afghanistan Men’s Team’s tour of India in June 2026 🗓️
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ વનડે મેચ
આ એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ પછી, ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) શ્રેણી રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 14 જૂને રમાશે. ત્યારબાદ 17 જૂને બીજી મેચ રમાશે, અને શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 20 જૂને રમાશે. આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ મહત્વ ધરાવે છે કારણ કે તે આવતા વર્ષે યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓની શરૂઆત દર્શાવે છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બંનેને આ શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. કોહલીની ભાગીદારી લગભગ નિશ્ચિત છે, પરંતુ રોહિત ફક્ત ત્યારે જ રમી શકશે જો તે સંપૂર્ણપણે ફિટ હશે.
ભારત 2 T20 મેચ માટે આયર્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે
આ શ્રેણી પછી, ભારતીય ટીમ આયર્લેન્ડના પ્રવાસે જશે, જ્યાં તેઓ બે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે પહેલી T20 મેચ 26 જૂને રમાશે, ત્યારબાદ બીજી મેચ 28 જૂને રમાશે. ત્યારબાદ, ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડ જશે, જ્યાં જુલાઈમાં તેમની મેચો રમવાની છે. એકંદરે, એવું માની શકાય છે કે આગામી મહિનો ક્રિકેટના ઉત્સાહથી ભરેલો રહેશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ ત્રણેય ફોર્મેટમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે. ત્રણેય ફોર્મેટમાં મેચ રમાશે, તેથી દરેક ચાહકની પસંદગીને અનુરૂપ મેચ હશે તે ચોક્કસ છે. કેટલાક ખેલાડીઓ માટે, આ સમયગાળો અગ્નિ કસોટી તરીકે પણ કામ કરશે.
