શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ભારતીય ટીમ સ્વદેશ પરત ફરી, ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું
શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પુરુષ ક્રિકેટ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ટીમ સ્વદેશ પરત ફરી છે.
Published : October 5, 2026 at 1:36 PM IST
TEAM INDIA RETURNED: શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં પુરુષ ક્રિકેટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને સ્વદેશ પરત ફરી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ટીમના ભારત પાછા ફરવાના વીડિયો સામે આવ્યા છે, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓ ખૂબ ખુશ દેખાઈ રહ્યા છે. ભારતીય ટીમનું આગામી મિશન વેસ્ટ ઈન્ડિઝ શ્રેણી છે, જે ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. પહેલી મેચ 6 ઓક્ટોબરે રમાશે.
ભારતીય ટીમે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું હતું
એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને જબરદસ્ત હરાવ્યું હતું. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી ભારતીય ટીમ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 211 રન જ બનાવી શકી હતી. જેમાં અભિષેક શર્મા અને તિલક વર્માએ પોતપોતાની અડધી સદી ફટકારી હતી. આ પછી જ્યારે પાકિસ્તાની ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરી તો તેને જીતવા માટે 212 રન બનાવવાના હતા, પરંતુ આખી ટીમ 20 ઓવરમાં 192 રન જ બનાવી શકી. આ રીતે ભારત 19 રને મેચ જીતવામાં સફળ રહ્યું. ભારતને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો હતો જ્યારે પાકિસ્તાનને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો હતો.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Indian cricketers Shreyas Iyer and Shivam Dube arrive at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport after winning the gold medal by defeating Pakistan in the Asian Games. https://t.co/pFm93PS5Hn— ANI (@ANI) October 4, 2026
શ્રેયસ અને શિવમ દુબે મુંબઈ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યા
ભારતીય ટીમ શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં વાપસી કરી છે. કેપ્ટન શ્રેયસ અને શિવમ દુબે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા. આ દરમિયાન મીડિયા પણ તેની રાહ જોઈ રહ્યું હતું, જોકે આ દરમિયાન કેપ્ટને કંઈ ખાસ કહ્યું ન હતું. પરંતુ તેના વીડિયો હવે સામે આવી રહ્યા છે. જેમાં ગોલ્ડ જીતવાની ખુશી ખેલાડીઓના ચહેરા પર સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. આ પહેલા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ પણ હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચૂકી છે.
Hyderabad, Telangana: Indian cricketer Tilak Varma returned to Hyderabad after winning the gold medal with team India at the 2026 Asian Games in Japan. https://t.co/a1fl44OspC— IANS (@ians_india) October 4, 2026
That unmatched feeling of winning a Gold Medal for India 🇮🇳🥇 🎥 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 and visuals to cherish from #TeamIndia's historic #AsianGames triumph 🥳 https://t.co/QPKkDphwWa— BCCI (@BCCI) October 4, 2026
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 6 ઓક્ટોબરથી T20 સિરીઝ
હવે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચોની સિરીઝ શરૂ થવા જઈ રહી છે. આમાં પણ ટીમ ઈન્ડિયાની કમાન શ્રેયસ અય્યર પાસે છે. આ પહેલા શુભમન ગીલની કેપ્ટન્સીમાં ટીમે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને વનડે શ્રેણીમાં 3.1થી હરાવ્યું હતું. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ભારતીય ટીમ ટી20 સિરીઝમાં કેવું પ્રદર્શન કરે છે. સિરીઝની પ્રથમ મેચ 6 ઓક્ટોબરે લખનૌમાં રમાવાની છે. ટુંક સમયમાં ટીમ ત્યાં પહોંચી જશે.
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