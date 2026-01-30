ન્યુઝીલેન્ડ સામેની અંતિમ T20 મેચ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ શ્રી પદ્મનાભસ્વામીના શરણે પહોંચી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે શ્રેણીની અંતિમ મેચ તિરુવનંતપુરમમાં રમાશે. ભારત શ્રેણીમાં 3-1થી આગળ છે.
Published : January 30, 2026 at 1:22 PM IST
તિરુવનંતપુરમ (કેરળ): ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20 શ્રેણીની પાંચમી અને અંતિમ મેચ શનિવારે કેરળમાં રમાશે. બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બંને ટીમો ગુરુવારે ખાસ ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા અહીં પહોંચી હતી. મેચ શનિવારે સાંજે 7 વાગ્યે ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. ભારત પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 3-1થી આગળ છે.
અંતિમ T20 મેચ પહેલા, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે શુક્રવારે શ્રી પદ્મનાભસ્વામી મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. પરંપરાગત વસ્ત્રો, મુંડુ અને મેલામુંડુ પહેરીને, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, કુલદીપ યાદવ, રવિ બિશ્નોઈ, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી અને રિંકુ સિંહ સહિત ઘણા ખેલાડીઓ સવારે 9 વાગ્યે મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા. ટીમે મંદિર પરિસરમાં લગભગ અડધો કલાક વિતાવ્યો, પ્રાર્થના કરી અને "પ્રસાદ" મેળવ્યો. ભારે પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે ટીમ ઇન્ડિયા હોટલ પરત ફરી. ભારતીય ટીમની એક ઝલક જોવા માટે ચાહકોની મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી.
#WATCH | Kerala: The Indian cricket team, which recently arrived in Thiruvananthapuram, is offering darshan at the Sree Padmanabhaswamy Temple. pic.twitter.com/87NPkHYzxT— ANI (@ANI) January 30, 2026
ગુરુવારે જ્યારે ટીમ એરપોર્ટ પર પહોંચી ત્યારે ત્યાં ભારતીય ચાહકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી. સ્થાનિક હીરો સંજુ સેમસનની હાજરીએ એક અલગ પ્રકારનો ઉત્સાહ પેદા કર્યો હતો. જ્યારે કેરળનું આ શહેર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના પુનરાગમનની ઉજવણી કરી રહ્યું છે, ત્યારે બધાની નજર સંજુ સેમસન પર કેન્દ્રિત છે, જેમના માટે આ હોમ-ગ્રાઉન્ડ મેચ તેની કારકિર્દીમાં એક વળાંક છે. ચોથી T20 માં સારી શરૂઆત છતાં, સેમસનને મિશેલ સેન્ટનર દ્વારા 15 બોલમાં 24 રન બનાવીને આઉટ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. સંજુ આ શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો નથી, તેણે ચાર મેચમાં ફક્ત 40 રન બનાવ્યા છે.
Thiruvananthapuram, Kerala: Members of the Indian cricket team visit the Sree Padmanabhaswamy Temple pic.twitter.com/9Y1YNopyw2— IANS (@ians_india) January 30, 2026
Make way for @IamSanjuSamson in 𝗚𝗼𝗱'𝘀 𝗼𝘄𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 😉— BCCI (@BCCI) January 30, 2026
🎥 Don't miss this banter between friends Sanju Samson and Captain Surya Kumar Yadav 😄#TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFirstBank | @surya_14kumar pic.twitter.com/zBAFPmZJGk
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ દિગ્ગજ સુનીલ ગાવસ્કર અને અન્ય ખેલાડીઓએ સેમસનના તાજેતરના આઉટમાં ટેકનિકલ ખામીઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે, ખાસ કરીને તેના ખરાબ ફૂટવર્ક અને ઓફ સાઈડ પર જગ્યા બનાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે તેના સ્ટમ્પ ખુલ્લા છોડી દેવાની વૃત્તિ. સંજુ પર ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે તેના ટીકાકારોને ચૂપ કરાવવાનું દબાણ હોઈ શકે છે. દરમિયાન, ચોથી T20I માં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને હરાવ્યું. ગુવાહાટીમાં રમાયેલી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે સારું પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે ભારતીય ટીમ નિરાશાજનક રમી.
