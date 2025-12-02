ETV Bharat / sports

બીજી વનડે રમવા માટે ટીમ ઈન્ડિયા પહોંચી રાયપુર, વિરાટ કોહલીનું કરાયું શાનદાર સ્વાગત

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વનડે 3 ડિસેમ્બરે રમાશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 1:36 PM IST

IND vs SA 2nd ODI: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમો રાંચીથી રાયપુર પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં 3 ડિસેમ્બરે શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી ODI રમાશે. રાંચીમાં રમાયેલી પહેલી મેચમાં ભારતે મુલાકાતી ટીમને 17 રનથી હરાવ્યું હતું, તેથી, જ્યારે ભારત બીજી મેચ જીતીને શ્રેણીમાં નિર્ણાયક 2-0 ની લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા આ ​​મેચ જીતીને શ્રેણી 1-1 ની બરાબરી કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે.

કોહલીનું શાનદાર સ્વાગત

રાયપુર પહોંચ્યા પછી ભારતીય ટીમનું હોટલમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનું બાળકો દ્વારા ફૂલોથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જે ખાસ કરીને ખાસ હતું. આનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તમે નીચે આપેલ વીડિયો જોઈ શકો છો.

રોહિત અને વિરાટનું શાનદાર પ્રદર્શન

વિરાટ કોહલીએ પહેલી મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. કોહલીએ 120 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાની મદદથી 135 રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી તેણે ક્રિકેટના દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરના 51 ટેસ્ટ સદીના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો, અને 52 સાથે એક જ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ ODI સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો હતો.

કોહલી ઉપરાંત, રોહિતે પણ તે મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 51 બોલમાં 57 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આનાથી તેણે ODIમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો શાહિદ આફ્રિદીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. રોહિત પાસે હવે 352 છગ્ગા છે, જ્યારે આફ્રિદી પાસે 351 છગ્ગા છે.

ભારત શ્રેણીમાં 1-0 આગળ છે

પહેલી મેચમાં, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 50 ઓવરમાં 349/8 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ દક્ષિણ આફ્રિકા 323 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને 17 રનથી મેચ હારી ગયું. આ જીત સાથે, ભારતે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી.

