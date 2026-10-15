ટીમ ઈન્ડિયાની ઐતિહાસિક T20I સિદ્ધિ, 2000 છગ્ગા ફટકારનારી વિશ્વની બીજી ટીમ બની
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ચોથી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોવા છતાં, તેણે બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા.
Published : October 15, 2026 at 8:36 PM IST
ભારતીય ટીમ T20 ક્રિકેટમાં સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2024 થી આ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ચાલુ છે. ટીમ ઇન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પણ જીત્યો હતો, જેમાં સતત બે ટાઇટલ જીત્યા હતા. હાલમાં, ભારતીય ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહી છે. આ શ્રેણીમાં પણ, ભારતીય બેટ્સમેનોએ શાનદાર રન બનાવ્યા છે. ભારતે T20I માં 2,000મા સિક્સર મારવાના માઇલસ્ટોન પર પણ પહોંચ્યું છે.
ભારતીય ટીમે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે
ભારતીય ટીમ T20I માં 2,000 છગ્ગા ફટકારનારી વિશ્વની બીજી ટીમ બની ગઈ છે. T20I ઇતિહાસમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝે સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા છે, કુલ 2,026 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. ભારત હવે 2,010 છગ્ગા સાથે બીજા સ્થાને છે. ત્રીજા સ્થાને ન્યુઝીલેન્ડ અત્યાર સુધી 1,585 છગ્ગા ફટકારીને ઘણું પાછળ છે. પાકિસ્તાન 1,507 છગ્ગા સાથે ચોથા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકા પણ 1,407 છગ્ગા સાથે પાંચમા સ્થાને છે.
🚨Most Sixes in T20I format🚨 2016 - Westindies 𝟮𝟬𝟬𝟭 - 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮* 1585 - Newzealand 1500 - Pakistan 1407 - Southafrica 1406 - England 1400 - Australia 1045 - Srilanka 1014 - Afghanistan 986 - Bangladesh 931 - Zimbabwe....seemore https://t.co/zwRBeObyGi— 𝗩𝗞 𝟭𝟴 (@gurlabhsingh610) October 14, 2026
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર ટીમો
- વેસ્ટ ઈન્ડિઝ - 2026 છગ્ગા
- ભારત - 2010 છગ્ગા
- ન્યૂઝીલેન્ડ - 1585 છગ્ગા
- પાકિસ્તાન - 1507 છગ્ગા
- દક્ષિણ આફ્રિકા - 1407 છગ્ગા
ભારતે ચોગ્ગામાં 4,000 ચોગ્ગાનો આંકડો પાર કર્યો
ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચોથી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં બે મોટા સીમાચિહ્નો હાંસલ કર્યા. આ મેચ દરમિયાન, ભારતીય ટીમે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 2,000 છગ્ગાનો આંકડો પાર કર્યો. આ સાથે, ભારતે આ ફોર્મેટમાં 4,000 ચોગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ પણ હાંસલ કર્યો.
🔥 INDIA COMPLETE 2,000 SIXES IN T20I CRICKET 💥 1st Six – Virender Sehwag 🚀 1000th Six – Suryakumar Yadav 🏏 2,000 SIXES AND COUNTING! INDIA'S INCREDIBLE POWER-HITTING JOURNEY! 💪🇮🇳 #TeamIndia #T20I #Cricket https://t.co/iI9AY4gB1X— CricInformer (@CricInformer) October 15, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા હવે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 4,000 કે તેથી વધુ ચોગ્ગા મારનારી વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. ભારતીય બેટ્સમેનોએ પોતાની આક્રમક બેટિંગ દ્વારા આ સિદ્ધિ મેળવી. પાકિસ્તાન આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. પાકિસ્તાની ટીમે અત્યાર સુધીમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કુલ 3,722 ચોગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સિદ્ધિ સાથે, ભારતીય ટીમે ફરી એકવાર પોતાની બેટિંગ કુશળતા દર્શાવી છે.
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીનો પાંચમો મેચ શનિવારે રમાશે. આ મેચ જીતનાર ટીમ શ્રેણી જીતશે. હાલમાં, બંને ટીમો 2-2 થી બરાબર છે.
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