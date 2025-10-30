ETV Bharat / sports

આવતીકાલે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બીજી T20I, મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે

સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા કેનબેરાથી મેલબોર્ન પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં બીજી ટી20 રમાશે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 8:47 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં મિશેલ માર્શની ટીમ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમી રહી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ બુધવારે કેનબેરામાં રમાઈ હતી, પરંતુ વરસાદને કારણે તે રદ થઈ ગઈ હતી. બીજી T20 મેચ આવતીકાલે 31 ઓક્ટોબરના રોજ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (MCG) ખાતે રમાશે. ભારતમાં આ મેચ બપોરે 1:45 વાગ્યે શરૂ થશે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હવે MCG ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની બીજી T20 જીતીને શ્રેણીમાં લીડ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પણ પોતાનો વિજય ક્રમ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવે અણનમ 39 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઓપનર શુભમન ગિલ 37 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.

સૂર્યાને બીજી T20 માટે તેની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ફેરફાર કરવાની તક મળશે. ભારત પહેલી મેચમાં ફક્ત બે ફાસ્ટ બોલરો જસપ્રીત બુમરાહ અને હર્ષિત રાણા સાથે મેદાનમાં ઉતર્યું હતું. હવે, તેમની પાસે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રીજા ફાસ્ટ બોલર તરીકે અર્શદીપ સિંહનો સમાવેશ કરવાની તક છે.

મેલબોર્નની પીચ ઝડપી બોલરો માટે મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. બોલ બેટ્સમેન પાસે ગતિ અને ઉછાળા સાથે આવે છે. આનાથી સૂર્યાને તેની ઝડપી બોલિંગ લાઇન-અપને વધુ મજબૂત બનાવવાની તક મળશે. જોકે, પાછલી મેચમાં ભારતીય બોલિંગની કસોટી કરવામાં આવી ન હતી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

ઓસ્ટ્રેલિયા: મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, મિશેલ ઓવેન, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, જોશ ફિલિપ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, નાથન એલિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, જોશ હેઝલવુડ.

