ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયા આજે જોવા મળશે નવી જર્સીમાં, જુઓ નવી જર્સી વિશે ભારતીય ખેલાડીઓએ શું કહ્યું?

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે આજે પ્રથમ T20 મેચ રમાશે. તે પહેલા ખેલાડીઓ તેમની નવી જર્સીમાં જોવા મળ્યા હતા.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આગામી વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની નવી જર્સીનું અનાવરણ પહેલાથી જ કરવામાં આવ્યું હતું. રોહિત શર્મા અને તિલક વર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન સંયુક્ત રીતે નવી જર્સીનું અનાવરણ કર્યું. હવે, તે દિવસ આવી ગયો છે જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પહેલીવાર આ T20 જર્સીમાં રમતી જોવા મળશે.

આજે, 9 ડિસેમ્બર (મંગળવાર) ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ ઓડિશામાં રમાશે. ભારતની T20 ટીમ આજે સાંજે 7 વાગ્યે કટકના બારાબતી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં શરૂ થતી નવી જર્સીમાં જોવા મળશે. આ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ નવી જર્સીમાં ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું, જેનો એક વીડિયો BCCI દ્વારા તેના સત્તાવાર એકાઉન્ટ પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો. વીડિયોમાં, ભારતીય ખેલાડીઓ ખૂબ ખુશ દેખાય છે અને નવી જર્સી વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી રહ્યા છે.

નવી જર્સી વિશે ભારતીય ખેલાડીઓએ શું કહ્યું?

આ વીડિયોમાં સૌપ્રથમ સૂર્યકુમાર યાદવ દેખાય છે. કેપ્ટન સૂર્યા બીજો વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી નવી જર્સીમાં ત્રીજો સ્ટાર ઉમેરવાની વાત કરી રહ્યા છે. તિલક વર્મા એ પણ નિર્દેશ કરે છે કે આ જર્સી ફૂટબોલ ટીમની જર્સી જેવી લાગે છે. શિવમ દુબેએ જર્સીની ડિઝાઇનની પ્રશંસા કરી. હાર્દિકે કહ્યું, "હું હંમેશા નવી જર્સી પહેરવા માટે ઉત્સાહિત છું."

ખેલાડીઓ આજે નવી જર્સીમાં મેદાન પર જોવા મળશે

ટીમ ઈન્ડિયાની નવી જર્સીમાં ઘેરો વાદળી રંગ અને ઘાટો નારંગી રંગ છે. જર્સીમાં નારંગી, લીલો અને સફેદ રંગનો કોલર છે, જે ત્રિરંગાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ખભા પર સફેદ પટ્ટાઓની ત્રણ રેખાઓ ચાલે છે. જર્સી પર ઘેરા વાદળી રેખાઓ પણ દેખાય છે. જર્સી પર BCCIનો લોગો પણ દેખાય છે. ટીમ ઈન્ડિયાના સ્પોન્સર એપોલો ટાયર્સ પણ જર્સી પર દેખાય છે. એડિડાસ દ્વારા બનાવેલ, તેમનો લોગો પણ આ જર્સી પર દેખાય છે.

આ પણ વાંચો:

  1. આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે પ્રથમ T20, મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે
  2. ટેસ્ટ અને વનડે પછી, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે હવે T20 શ્રેણી રમાશે; મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
  3. ટીમ ઇન્ડિયા પહોંચી ભગવાન જગન્નાથના શરણે, મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
NEW JERSEY TEAM INDIA
INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST T20
IND VS SA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.