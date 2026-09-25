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IND vs WI 1લી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો મેચનો સમય અને મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની આગામી મેચ કેટલા વાગ્યે રમાશે? ચાલો જાણીએ કે આ મુકાબલો સવારે શરૂ થશે કે સાંજે.

IND vs WI 1લી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
IND vs WI 1લી ODI કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 3:32 PM IST

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IND VS WI: દરેક ભારતીય ક્રિકેટ ચાહક એ જાણવા માંગે છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની આગામી મેચ ક્યારે શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયા સતત બે દિવસ અલગ-અલગ સમયે મેચ રમવાની છે; એક મેચ બપોરથી રાત સુધી ચાલશે, જ્યારે બીજી મેચ સવારે શરૂ થશે. આના કારણે ચાહકોમાં મેચ શરૂ થવાના ચોક્કસ સમય અંગે થોડી મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. તો ચાલો, ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચોના કાર્યક્રમ પર એક નજર કરીએ.

હાલમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ક્રિકેટ ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરી રહી છે. તેઓ ટીમ ઈન્ડિયા સામે ત્રણ વન-ડે (ODI) અને ત્યારબાદ પાંચ T20 મેચ રમવાના છે. દરમિયાન, ભારતીય પુરુષ T20 ટીમ જાપાનમાં છે અને 2026ની એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની શ્રેણી રવિવારે શરૂ થશે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા સોમવારે એશિયન ગેમ્સમાં પોતાની પ્રથમ મેચ રમશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વન-ડે શ્રેણી માટે શુભમન ગિલ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે શ્રેયસ અય્યર એશિયન ગેમ્સમાં ટીમની આગેવાની કરશે. ચાલો જાણીએ કે આ બંને મેચો ક્યારે શરૂ થવાની છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની આગામી મેચ ક્યારે શરૂ થશે?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પ્રથમ વન-ડે મેચ રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. આ મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. તે બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને ટોસ બપોરે 1:30 વાગ્યે થશે. આ 50 ઓવરની મેચ હોવાથી, તે મોડી રાત્રે લગભગ 10:00 વાગ્યે પૂરી થવાની અપેક્ષા છે.

ટીમ ઇન્ડિયાનો મુકાબલો સવારે યોજાશે

ટીમ ઇન્ડિયાનો મુકાબલો એશિયન ગેમ્સ 2026માં સવારે યોજાશે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયન ગેમ્સ 2026માં તેનો ક્વાર્ટર ફાઇનલ મુકાબલો સવારે 10:00 વાગ્યે રમશે. આ મેચ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 1:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જ્યારે ભારતમાં પ્રસારણ સવારે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે. એશિયન ગેમ્સના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ટીમ ઇન્ડિયાના પ્રતિસ્પર્ધીઓ હજુ સુધી નક્કી થયા નથી.

શું તમે IND vs WI ODI મેચ લાઈવ જોઈ શકશો?

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની પહેલી ODI સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારિત થશે. તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર વિવિધ ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રીનો આનંદ માણી શકો છો. ક્રિકેટ ચાહકો JioHostar એપ અને વેબસાઇટ પર મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ માણી શકે છે. વધુમાં, તમે DD સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં લાઈવ મેચનો આનંદ માણી શકો છો.

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TAGGED:

TEAM INDIA NEXT MATCH TIMING
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની આગામી મેચ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ મેચ
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રથમ વન ડે
IND VS WI

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