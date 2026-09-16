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"મિત્રતાની એક નવી શરૂઆત" ઐતિહાસિક T20I મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાની જાપાની રાજદૂત સાથે ખાસ મુલાકાત

ભારત અને જાપાનની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમો 22 સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ વખત T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સામસામે ટકરાશે.

ટીમ ઈન્ડિયાની જાપાની રાજદૂત સાથે ખાસ મુલાકાત
ટીમ ઈન્ડિયાની જાપાની રાજદૂત સાથે ખાસ મુલાકાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 8:49 PM IST

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ભારત અને જાપાન વચ્ચેના ક્રિકેટ સંબંધો એક નવા સીમાચિહ્ન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. બંને દેશોની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમો પ્રથમ વખત T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં સામસામે ટકરાવા જઈ રહી છે, અને આ ઐતિહાસિક મુકાબલા પહેલાં ભારતીય ટીમે જાપાનના રાજદૂત સાથે એક વિશેષ મુલાકાત કરી હતી. ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વમાં, ટીમના સભ્યોએ બુધવારે ભારતમાં જાપાનના રાજદૂત ઓનો કેઇચી સાથે મુલાકાત કરી હતી. નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી આ બેઠક દરમિયાન, જાપાની રાજદૂતે BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસ અને ભારતીય ટીમને 'દારુમા' ભેટમાં આપ્યું હતું, જે જાપાનમાં સૌભાગ્યનું પરંપરાગત પ્રતીક માનવામાં આવે છે. બંને દેશો વચ્ચે રમતગમત ક્ષેત્રે વધી રહેલા સંબંધોના સંદર્ભમાં આ મુલાકાતને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

આ મુલાકાત તે ઐતિહાસિક મેચના થોડા દિવસો પહેલાં થઈ હતી જેમાં ભારત અને જાપાન પ્રથમ વખત પુરુષોની T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં સામસામે રમશે. બંને ટીમો વચ્ચે 22 સપ્ટેમ્બરે તોચીગી પ્રીફેક્ચરના સાનો ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે 'સુઝુકી કપ' મેચ રમાનાર છે.

જાપાની રાજદૂતે ભારતીય ટીમને 'દારુમા' ભેટમાં આપ્યું
જાપાની રાજદૂતે ભારતીય ટીમને 'દારુમા' ભેટમાં આપ્યું (IANS)

સોશિયલ મીડિયા પર મુલાકાતની તસવીરો શેર કરતા, BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસે તેને ક્રિકેટ માટે એક વિશેષ પ્રસંગ ગણાવ્યો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે જાપાનમાં ક્રિકેટ નવા પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચી રહ્યું છે અને આ રમતને નવા ક્ષેત્રોમાં લઈ જવા તરફનું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. મન્હાસે ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમતગમત સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા વિશે વાત કરી હતી. તેમણે આ ઐતિહાસિક મેચ અને આગામી એશિયન ગેમ્સને લઈને વધી રહેલા ઉત્સાહનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

જાપાનના રાજદૂતે મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી

જાપાનના રાજદૂત ઓનો કેઇચીએ પણ મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી હતી. તેમણે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર અને BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસને મળવા બદલ આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો. ભારત અને જાપાન વચ્ચેની આ વિશેષ મેચને બંને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠ સાથે સાંકળીને, તેમણે આગામી એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતીય ટીમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

તેમણે X પર લખ્યું: "મિત્રતાની એક નવી શરૂઆત. BCCI પ્રમુખ મિથુન મન્હાસ અને કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ટીમને મળીને આનંદ થયો. જાપાનના તોચીગી પ્રાંતના સાનો (Sano) ખાતે ૨૨ સપ્ટેમ્બરે યોજાનારી 'સુઝુકી કપ ઈન્ડિયા-જાપાન ૭૫મી વર્ષગાંઠ ક્રિકેટ મેચ'ની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યો છું! 20મી એશિયન ગેમ્સ માટે શુભેચ્છાઓ."

સુઝુકી કપ 75 વર્ષના સંબંધોની ઉજવણી

ભારત અને જાપાન વચ્ચેની આ મેચ બંને દેશો વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોની 75મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીનો એક ભાગ છે. સુઝુકી કપનું આયોજન 'સ્પોર્ટ 75' પહેલ હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ભારત અને જાપાન વચ્ચે રમતગમત ક્ષેત્રે આદાનપ્રદાન અને સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ મેચનું મહત્વ માત્ર એટલું જ નથી કે આ બંને ટીમો વચ્ચેનો સૌપ્રથમ મુકાબલો છે; તે જાપાનની ધરતી પર ભારતની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચ પણ હશે. વધુમાં, ભારત અને જાપાનની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચેનો આ પ્રથમ સત્તાવાર આંતરરાષ્ટ્રીય મુકાબલો હશે.

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  2. BCCI ની મોટી જાહેરાત, એશિયન ગેમ્સ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા પહેલીવાર આ દેશ સામે T20I મેચ રમશે

TAGGED:

INDIA VS JAPAN MATCH
ટીમ ઈન્ડિયાની સાથે જાપાની રાજદૂત
ભારત અને જાપાનની મેચ
દારુમા
TEAM INDIA MET JAPANESE AMBASSADOR

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