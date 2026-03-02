મારા માટે આ ખેલાડી મેચ વિનર છે, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરનું મોટું નિવેદન
મેચ પછી મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું કે જો શિવમે બે બાઉન્ડ્રી ન મારી હોત, તો તમે સંજુ વિશે વાત પણ ન કરી હોત.
Published : March 2, 2026 at 7:58 PM IST
Gautam Gambhir on Sanju Samson: રવિવારે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પાંચ વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સંજુ સેમસનના અણનમ 97 રન ખાસ હતા. તેણે 50 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા, જેના કારણે ભારતને 196 રનના મુશ્કેલ લક્ષ્યને ચાર બોલ બાકી રહેતા પૂર્ણ કરવામાં મદદ મળી. ભારત હવે 5 માર્ચ, ગુરુવારના રોજ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે સેમિફાઇનલ રમશે.
ગંભીરે સંજુના વખાણ કર્યા
મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે સંજુની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે જ્યારે ટીમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે તેણે આગળ વધ્યો. ગંભીરે કહ્યું, "તે (સેમસન) એક વર્લ્ડક્લાસ ખેલાડી છે; આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સંજુ કેટલો સારો છે. જ્યારે ટીમને તેની સૌથી વધુ જરૂર હતી ત્યારે તેણે પોતાની સંપૂર્ણ ક્ષમતા દર્શાવી."
જ્યારે ગંભીરને પૂછવામાં આવ્યું કે સેમસનની યાદગાર ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ શું ખાસ રહ્યું, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે શરૂઆતથી જ વિકેટકીપર-બેટ્સમેનના શોટ્સના સમય તેના વિશે સૌથી વધુ ખાસ રહ્યો. "મને પ્રામાણિકપણે લાગ્યું કે તેણે ક્યારેય તેની ઇનિંગ્સને ઝડપી બનાવી નથી. તે ફક્ત ખૂબ જ સામાન્ય ક્રિકેટ શોટ્સ હતા, અને મેં તેને ક્યારેય બોલને જોરથી મારતા જોયો નથી, અને તે જ પ્રકારની પ્રતિભા તેની પાસે છે."
તે એક વર્લ્ડક્લાસ ખેલાડી છે
ગંભીરે આગળ કહ્યું, "મેં હંમેશા કહ્યું છે કે તે એક વિશ્વ કક્ષાનો ખેલાડી છે. તે એક મહાન પ્રતિભા છે, અને આશા છે કે, તે હવેથી શરૂઆત કરી શકે છે, અને આશા છે કે, આપણે સંજુ પાસેથી આવી વધુ ઇનિંગ્સ જોઈ શકીશું. તે T20 માં ત્રણ સદીઓ ધરાવતો ખેલાડી છે, જે તેની ક્ષમતા દર્શાવે છે."
ગંભીરે ઉમેર્યું, "ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેની શ્રેણી મુશ્કેલ રહી હતી, તેથી ક્યારેક તેને બ્રેક આપવો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તમે ખેલાડીને તે દબાણની પરિસ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવા માંગો છો." તેણે ઉમેર્યું, "અમે હંમેશા જાણતા હતા કે જ્યારે પણ અમને વર્લ્ડ કપની રમતમાં તેની જરૂર પડશે, ત્યારે તે આવશે અને અમારા માટે કામ કરશે."
શિવમ દુબે મેચ વિનર ખેલાડી છે
શિવમ દુબેની ચાર બોલમાં આઠ રનની ઇનિંગ, જેનાથી ભારત પર ચેઝ પૂર્ણ કરવા માટે દબાણ ઓછું થયું, તે વિશે વાત કરતા ગંભીરે કહ્યું, "ઘણા વર્ષોથી, અમે ફક્ત થોડી ઇનિંગ વિશે વાત કરી છે. આ એક ટીમ સ્પોર્ટ છે અને હંમેશા ટીમ સ્પોર્ટ રહેશે."
ગંભીરે કહ્યું, "મારા માટે, મને લાગે છે કે શિવમની બે બાઉન્ડ્રી સંજુના 97 રન જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે જો શિવમે તે બે બાઉન્ડ્રી ન ફટકારી હોત, તો તમે સંજુ વિશે વાત પણ ન કરતા. મોટા યોગદાન હેડલાઇન્સ બને છે, પરંતુ તે નાના યોગદાન ટીમને જીતવામાં મદદ કરે છે, અને તે ટીમની વિચારસરણી છે."
