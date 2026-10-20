ટીમ ઈન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડ પહોંચી, T20I શ્રેણી પહેલા ચાહકો ઉત્સાહમાં, ત્રણ મેચની ટિકિટો વેચાઈ ગઈ
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની T20I શ્રેણીના સમાપન સાથે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે તેના આગામી મિશન માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.
Published : October 20, 2026 at 3:16 PM IST
IND VS NZ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચ પહોંચી ગઈ છે. ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે સોશિયલ મીડિયા પર ક્રાઇસ્ટચર્ચ એરપોર્ટ પર પહોંચેલા ભારતીય ખેલાડીઓના ફોટા શેર કર્યા છે. આ ફોટામાં યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશી અને ટીમના અન્ય સભ્યો તેમના સામાન સાથે જોવા મળ્યા હતા. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20I શ્રેણી 22 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. આ પછી, બંને ટીમો પાંચ વનડે અને બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી પણ રમશે. સિનિયર ટીમની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા, ઇન્ડિયા એ ન્યૂઝીલેન્ડ એ સામે ત્રણ અનૌપચારિક ટેસ્ટ મેચ પણ રમશે.
IND vs NZ શ્રેણીને લઈને ભારે ઉત્તેજના છે. ટીમ ઈન્ડિયાના આગમન પહેલા જ, આ શ્રેણી ન્યૂઝીલેન્ડમાં ચર્ચા જગાવી રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ અનુસાર, ભારતના પ્રવાસ માટે અત્યાર સુધીમાં 110,000 થી વધુ ટિકિટો વેચાઈ ગઈ છે. તેમાંથી 63,000 ટિકિટો ફક્ત પાંચ મેચની T20I શ્રેણી માટે ખરીદવામાં આવી છે.
India have arrived in Ōtautahi 🇮🇳 #NZVIND https://t.co/bvNH65b7w7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026
ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં હેગલી ઓવલ અને હેમિલ્ટનના સેડન પાર્ક ખાતે રમાનારી બંને T20I મેચની ટિકિટો સંપૂર્ણપણે વેચાઈ ગઈ છે. 30 ઓક્ટોબરે ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાનારી ચોથી T20I મેચની ટિકિટોની માંગ પણ સતત વધી રહી છે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટને આશા છે કે ઇડન પાર્ક ખાતે ભારત સામેની આ મેચ ગ્રાઉન્ડ પર દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટ મેચ માટે સૌથી વધુ હાજરીનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે. આ ગ્રાઉન્ડ પર દ્વિપક્ષીય મેચ માટે દર્શકોનો વર્તમાન રેકોર્ડ 36,523 છે. ટિકિટ વેચાણની વર્તમાન ગતિને જોતાં, સ્ટેડિયમ આગામી અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ક્ષમતા સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે.
#TeamIndia en route New Zealand 🇳🇿 ✈️ #NZvIND https://t.co/vnN1yWPLxk— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
બધા સ્ટેડિયમ ભરાઈ જવાની અપેક્ષા
ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટના ચીફ માર્કેટિંગ અને કોમર્શિયલ ઓફિસર, ગ્લેન ક્રિચલીએ ભારતીય પ્રવાસ માટે મળેલા સમર્થન પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ પાંચમાંથી ચાર T20 મેચ હાઉસફુલ થઈ ગઈ તે શાનદાર હતું.
3/5 ⏳ The sold-out sign is officially up for the BLACKCAPS v India T20Is in Christchurch and Hamilton, with Eden Park tracking towards a record attendance! 🙌 https://t.co/DFO8HqtuzK— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 19, 2026
ક્રિચલીના મતે, ક્રિકેટ ચાહકો ઉનાળાની સિઝનની શરૂઆતને લઈને ઉત્સાહિત છે, અને T20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ભારત સામે ઘરની ધરતી પર રમવા કરતાં વધુ સારી શરૂઆત બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બંને ટીમો ક્રાઇસ્ટચર્ચ આવી ત્યારથી વાતાવરણ અને ઉત્સાહ વધ્યો છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે ઓકલેન્ડમાં ભારત સામેની મેચ દર્શકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ યાદગાર સાબિત થશે. ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ અને યજમાન શહેર આ પ્રવાસને ખેલાડીઓ અને ચાહકો બંને માટે ખાસ બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે.
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