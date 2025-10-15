ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થઈ, વિરાટ કોહલીનો ક્રેઝ જોવા મળ્યો

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સહિત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચી ગઈ છે.

વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને શ્રેયસ ઐયર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 3:22 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. ટીમ ઈન્ડિયા દિલ્હીથી ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થઈ ગઈ છે. આ શ્રેણીમાં શુભમન ગિલ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ટીમના કોચ ગૌતમ ગંભીર મુખ્ય નિર્ણયોમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.

ટીમ ઈન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થઈ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ એરપોર્ટ પર બસમાંથી ઉતરીને બસમાં પ્રવેશતા જોવા મળે છે. ભારતના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ બસમાં જોવા મળે છે. ટીમના કેપ્ટન અને કોચ પણ અન્ય ખેલાડીઓ સાથે હાજર છે.

વિરાટ કોહલીનો ક્રેઝ જોવા મળ્યો

સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં, વિરાટ કોહલી ટીમ ઈન્ડિયાની બસમાં બેઠો છે. એક ચાહક તેની પાસેથી ઓટોગ્રાફ માંગે છે. વિરાટ ટીમ મેનેજરને ચાહકના હાથમાં પોસ્ટર લાવવા અને તેના પર ઓટોગ્રાફ આપવા કહે છે.

કઈ તારીખો પર મેચ રમાશે?

ટીમ ઈન્ડિયા આજે, 15 ઓક્ટોબરે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા રવાના થઈ છે. તેઓ અનુક્રમે 19 ઓક્ટોબર , 23 ઓક્ટોબર અને 25 ઓક્ટોબરે પહેલી, બીજી અને ત્રીજી વનડે રમશે. આ શ્રેણીમાં રોહિત અને કોહલી ખેલાડીઓ તરીકે જોવા મળશે. આ શ્રેણી આ સ્ટાર બેટ્સમેન માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. ક્રિકેટ નિષ્ણાતો અને ચાહકો બંને તેમના પર નજીકથી નજર રાખશે. તેમના ચાહકો તેમની પાસેથી ઉત્તમ પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે શ્રેણી માટે ભારતની ટીમ

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના , અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર) અને યશસ્વી જયસ્વાલ.

TAGGED:

TEAM INDIA
INDIA VS AUSTRALIA
VIRAT KOHLI
IND VS AUS
TEAM INDIA DEPARTS FOR AUSTRALIA

