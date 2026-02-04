ETV Bharat / sports

અંડર-19 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં પહોંચી ટીમ ઈન્ડીયા, અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતીય ટીમે અફઘાનિસ્તાનને હરાવી, ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે.

February 4, 2026

IND vs AFG U19 World Cup Semi Final: ICC અંડર 19 વર્લ્ડ કપ 2026 ની બીજી સેમિફાઇનલ ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં તેઓએ 50 ઓવરમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 310 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ, લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ટીમ ઇન્ડિયા તરફથી શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું. ભારતીય ટીમે મેચ 41.1 ઓવરમાં 7 વિકેટથી જીતી લીધી. હવે ભારતીય ટીમ 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ ફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ સામે ટકરાશે.

એરોન જ્યોર્જ અને વૈભવ સૂર્યવંશી ચમક્યા

અફઘાનિસ્તાન દ્વારા આપવામાં આવેલા 311 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે વૈભવ સૂર્યવંશી અને એરોન જ્યોર્જે શાનદાર શરૂઆત કરી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી, 25 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી. ભારતને 90 રન પર પહેલો ઝટકો લાગ્યો. ત્યારબાદ કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે અને એરોન જ્યોર્જે બીજી વિકેટ માટે 114 રનની ભાગીદારી કરી. કેપ્ટનના વાપસી પછી, એરોન અને વિહાને ત્રીજી વિકેટ માટે 96 રન ઉમેર્યા. ભારતને જીત માટે 11 રનની જરૂર હતી, એરોન આઉટ થયો. અંતે, વેદાંતે ભારત માટે વિજયી રન બનાવ્યા. એરોને 104 બોલમાં 115 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે વૈભવે 33 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા. આયુષે 62 રન બનાવ્યા અને વિહાને અણનમ 38 રન બનાવ્યા.

અફઘાનિસ્તાને 310 રન બનાવ્યા હતા

આ પહેલા, અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 50 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 310 રન બનાવ્યા, જેમાં ફૈઝલ શિનોઝાદા અને ઉઝૈરુલ્લાહ નિયાઝાઈની સદીનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે ભારતને જીત માટે 311 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો. અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યારબાદ ઉસ્માન સદાત અને ખાલિદ અહમદઝાઈએ ભારતને મજબૂત શરૂઆત અપાવી. દિપેશે ભાગીદારી તોડી, ખાલિદ અહમદઝાઈને આઉટ કરીને ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી. ત્યારબાદ કનિષ્કે ઉસ્માન સદાતને આઉટ કર્યો. જોકે, ફૈઝલ શિનોઝાદા અને ઉઝૈરુલ્લાહ નિયાઝાઈએ ત્રીજી વિકેટ માટે 148 રન ઉમેર્યા. ત્યારબાદ ઉઝૈરુલ્લાહ નિયાઝાઈએ એક છેડો પકડી રાખ્યો અને અફઘાનિસ્તાનનો સ્કોર 300 થી વધુ કર્યો.

ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઇંગ-11

ભારતની પ્લેઇંગ- 11

એરોન જ્યોર્જ, વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વેદાંત ત્રિવેદી, વિહાન મલ્હોત્રા, અભિજ્ઞાન કુંડુ (wk), આરએસ એમ્બ્રીસ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, હેનીલ પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન

અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઇંગ-11

ઉસ્માન સદાત, ખાલિદ અહમદઝાઈ, ફૈઝલ શિનોઝાદા, ઉઝૈરુલ્લા નિયાઝાઈ, મહેબૂબ ખાન (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), અઝીઝુલ્લાહ મિયાખિલ, અબ્દુલ અઝીઝ, ખાતિર સ્ટેનિકઝાઈ, રૂહુલ્લાહ અરબ, નુરિસ્તાની ઉમરઝાઈ, વહિદુલ્લાહ ઝદરાન

