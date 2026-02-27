ETV Bharat / sports

ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે કરી કમાલ, વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી

ભારતે T20 વર્લ્ડ કપના બીજા સુપર-8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની પોતાની આશા જીવંત રાખી.

TEAM INDIA
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
TEAM INDIA UNIQUE WORLD RECORD: ભારતે T20 વર્લ્ડ કપના બીજા સુપર-8 મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેને હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રાખી. ચેપોક ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, બધા ભારતીય બેટ્સમેનોએ વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી, જેના કારણે ટીમને ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં બીજો સૌથી મોટો સ્કોર હાંસલ કરવામાં મદદ મળી. ભારતે 4 વિકેટ ગુમાવીને 256 રન બનાવ્યા. પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ એક અનોખો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો જે T20 વર્લ્ડ કપમાં પહેલાં ક્યારેય જોવા મળ્યો નથી.

શું છે રેકોર્ડ: હકીકતમાં, આ મેચમાં ટીમના છ બેટ્સમેન બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યા હતા. તે બધાએ 20 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા અને સૌથી અગત્યનું, તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 150 થી વધુ હતો. આ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે કોઈ ટીમના છ બેટ્સમેનોએ 20 થી વધુ રન બનાવ્યા હોય અને તેમનો સ્ટ્રાઇક રેટ 150 થી વધુ હતો. 2007 માં શરૂ થયેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં આ પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી.

ભારતની તોફાની બેટિંગ: ટોસ હાર્યા બાદ, અભિષેક શર્મા સાથે ઓપનિંગ કરનારા સંજુ સેમસનએ ભારતને ઝડપી શરૂઆત અપાવી. તેણે પહેલી જ ઓવરમાં છગ્ગો ફટકાર્યો. સેમસન 15 બોલમાં 24 રન બનાવીને આઉટ થયો અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 160 હતો. ત્યારબાદ અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશનએ બીજી વિકેટ માટે 72 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. ઇશાન 158.33 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 38 રન બનાવીને આઉટ થયો. અભિષેકે તેની 50 રનની ઇનિંગમાં ચાર ચોગ્ગા અને એટલા જ છગ્ગા ફટકાર્યા, જે 183.33 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી આવ્યો. સુકાની સૂર્યકુમાર યાદવે પણ વિસ્ફોટક બેટિંગ બતાવી અને 13 બોલમાં 33 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 253 હતો, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

સેમિફાઇનલમાં ભારતનો લક્ષ્યાંક: હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્માએ છેલ્લી ઓવરોમાં બોલરોને કચડી નાખ્યા અને ભારતના કુલ સ્કોરને 250 થી વધુ પહોંચાડ્યો. હાર્દિકે 23 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સાથે અણનમ 50 રન બનાવ્યા. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 217 હતો. આ દરમિયાન, તિલક 16 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સાથે અણનમ 44 રન બનાવ્યા. ટીમ ઇન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે પર 72 રનની જીત સાથે સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ નિશ્ચિત કરી લીધો છે. ભારતના હવે બે પોઇન્ટ છે. જો ભારત તેની છેલ્લી સુપર-8 મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવે છે, તો યજમાન ટીમ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવશે. ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલાથી જ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે.

