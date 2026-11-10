ભારતે UAE ને 70 રનથી હરાવ્યું, U19 એશિયા કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અંડર-19 એશિયા કપ 2026 માં UAE ને 70 રનથી હરાવ્યું અને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
Published : November 10, 2026 at 7:26 PM IST
U19 ASIA CUP 2026: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે અંડર-19 એશિયા કપ 2026 માં UAE ને 70 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઈનલમાં પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં ભારતનો મુકાબલો અફઘાનિસ્તાન સાથે થશે. ઓમાનના અલ અમેરાત ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાયેલી આ કરો યા મરો મેચમાં, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ આર્યવીર સેહવાગના 160 રન અને વીકે વિનીથના 67 રનના આધારે 7 વિકેટે 309 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, 310 રનના મોટા લક્ષ્યનો પીછો કરતી UAE ટીમ ભારતીય બોલરોના શિસ્તબદ્ધ પ્રદર્શન સામે માત્ર 239 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત સારી રહી
ટોસ હારી પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત સારી રહી. ઓપનર લક્ષય રાયચંદાની (17 રન) વહેલા આઉટ થયા બાદ આર્યવીરએ બાજી સંભાળી. મધ્યમ ક્રમમાં વીકે વિનિથે તેને સારો સાથ આપ્યો, જેણે સમજદારીપૂર્વક બેટિંગ કરતા શાનદાર 67 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આર્યવીર અને વીકે વિનિથે 183 બોલમાં 193 રનની ધમાકેદાર ભાગીદારી નોંધાવી. અન્વય દ્રવિડે પણ મેચની અંતિમ ઓવરમાં ઝડપી 12 રન ફટકાર્યા, જેના કારણે ભારતે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટે 309 રનનો મજબૂત સ્કોર બનાવ્યો.
Innings Break! A strong batting performance led by Aaryavir Sehwag and VK Vineeth's partnership of 193(183) 👏 Over to the bowlers! Scorecard ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/o9J1DtZ4Rk— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
આર્યવીર સેહવાગની શાનદાર સદી
આ મેચની સૌથી મોટી ખાસિયત ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ભારતીય ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર સેહવાગની બેટિંગ હતી. તેણે મેદાન પર ભારે તબાહી મચાવી હતી, જે તેના પિતાની આક્રમક બેટિંગ શૈલીની યાદ અપાવે છે. આર્યવીરે યુએઈના બોલરોને બરબાદ કરી દીધા, માત્ર 165 બોલમાં 160 રનની સદી ફટકારી, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે મેદાનના દરેક ખૂણા પર ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો.
Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
યુએઈની ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ દેખાઈ
310 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, યુએઈની ટીમ શરૂઆતથી જ દબાણ હેઠળ દેખાઈ. ભારતીય બોલરોએ સતત ચુસ્ત લાઇન અને લેન્થ બોલિંગ કરી, જેના કારણે યુએઈને શરૂઆતમાં જ ફટકો પડ્યો. યુએઈ તરફથી અહેમદ ખુદાદાદે 72 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા સાથે શાનદાર 74 રન બનાવ્યા. જોકે, તેની ઇનિંગ જીત મેળવવા માટે પૂરતી નહોતી, કારણ કે તેને અન્ય કોઈ બેટ્સમેનનો ટેકો મળ્યો ન હતો.
ભારતીય બોલર ઇશાન સૂદની બોલીંગ
ભારત તરફથી સૌથી સફળ બોલર ઝડપી બોલર ઇશાન સૂદ રહ્યો, જેણે ઘાતક બોલિંગ સાથે ચાર વિકેટ લીધી. મોહિત ઉલ્વા, કાવ્યા પટેલ, મનલ ચૌહાણ, અર્જુન રાજપૂત, આર્યન સવસાની અને યશવર્ધન ચૌહાણે પણ સારી બોલિંગ કરી, એક-એક વિકેટ લીધી. ભારતીય બોલરોના આ ઉત્તમ અને શિસ્તબદ્ધ પ્રદર્શનથી યુએઈના બેટ્સમેન સતત દબાણમાં આવી ગયા, અને આખી ટીમ 50મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે ભારતે મેચ 70 રનથી જીતી અને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
U19 એશિયા કપ 2026 ના સેમિફાઇનલનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
પહેલી સેમિફાઇનલ
12 નવેમ્બર: પાકિસ્તાન U19 વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ U19, સવારે 10:30 વાગ્યે (ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય)
સ્થળ: અલ અમેરાત ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ઓમાન
બીજી સેમિફાઇનલ
12 નવેમ્બર: AFG U19 વિરુદ્ધ IND U19, સવારે 10:30 વાગ્યે (ભારતીય પ્રમાણભૂત સમય)
સ્થળ: અલ અમેરાત ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ઓમાન
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