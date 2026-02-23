ETV Bharat / sports

શું સંજુ સેમસન પાછો ફરશે? અભિષેક અને તિલકના ફ્લોપ શો પછી સહાયક કોચનું મોટું નિવેદન

ટીમ ઈન્ડિયાની સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે કારમી હાર પછી, ભારતના સહાયક કોચે સંજુ સેમસનને પ્લેઈંગ-11માં પાછા ફરવાનો સંકેત આપ્યા છે.

સંજુ સેમસન
સંજુ સેમસન (IANS)
Published : February 23, 2026 at 4:04 PM IST

SANJU SAMSON RETURN PLAYING 11: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ટીમ ઈન્ડિયાની સૌથી મોટી નબળાઈ તેનો ટોપ ઓર્ડર રહ્યો છે. ભારતીય ટીમ મોટી ભાગીદારી બનાવવામાં અસમર્થ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મહત્વપૂર્ણ સુપર 8 મેચમાં 188 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી જ ઓવરમાં એક વિકેટ ગુમાવી દીધી. જોકે ઈશાન કિશન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રન બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, પરંતુ ટી20 વર્લ્ડ કપ તેના માટે અત્યાર સુધી સારો રહ્યો છે. અભિષેક શર્મા (15 રન) અને તિલક વર્મા (0 રન) પણ આ મેચમાં નિષ્ફળ રહ્યા. ટીમ ઈન્ડિયાને 76 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હવે, ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચે પોતાના નિવેદનથી ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.

સંજુ સેમસનની વાપસીના સંકેતો

ટીમ ઈન્ડિયાની હાર બાદ સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દેખાયા. તેમણે ભારતની નબળી શરૂઆત વિશે વાત કરતા કહ્યું, "આપણે વિચારવું પડશે. છેલ્લા પાંચમાંથી ચાર મેચમાં, એક પાર્ટ-ટાઇમ ઑફ-સ્પિનરે ઓપનિંગ કરી અને દરેક વખતે અમે એક વિકેટ ગુમાવી. અમારે દરેક ઇનિંગ એક વિકેટથી શરૂ કરવાની જરૂર નથી." આનાથી અન્ય ખેલાડીઓ પર દબાણ આવે છે. ટીમમાં અનુભવનો અભાવ છે. આપણને એક સ્થિર ટીમની જરૂર છે. આ ખેલાડીઓએ ભૂતકાળમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તે બધા ઉત્તમ છે.

સંજુ સેમસનની ટીમમાં વાપસીનો સંકેત આપતા રાયને કહ્યું, "પ્રશ્ન એ છે કે શું તમે કોમ્બિનેશન સાથે રહો છો કે ફેરફાર કરો છો? શું તમે એવા ખેલાડીઓ સાથે રહો છો જેમણે છેલ્લા 18 મહિનામાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને હજુ સુધી એટલા રન બનાવ્યા નથી? કે શું આપણે ફેરફાર કરીને સંજુ સેમસનને ટીમમાં લાવીએ છીએ? સંજુ એક શાનદાર ખેલાડી છે, અને તેની સાથે, અમારી પાસે ટોચના ક્રમમાં એક જમણા હાથનો બેટ્સમેન હશે. મને ખાતરી છે કે આગામી બે મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા આ ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય હશે."

શું અભિષેક કે તિલકને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે?

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 અભિષેક શર્મા અને તિલક વર્મા માટે નિરાશાજનક રહ્યો. સંજુ સેમસન નામિબિયા સામે રમ્યો હતો, જેમાં તેણે 8 બોલમાં 22 રન બનાવ્યા હતા. સંજુ નેટમાં પણ સારા બોલિંગમાં દેખાતો હતો. જો અભિષેક કે તિલકમાંથી કોઈ એકને ઝિમ્બાબ્વે સામેની આગામી મેચમાંથી બહાર રાખવામાં આવે તો નવાઈ નહીં લાગે. સંજુ સેમસનને પોતાને સાબિત કરવાની બીજી તક મળી શકે છે.

