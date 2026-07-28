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શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, સરાંશ જૈનને મળ્યું સ્થાન

ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રીલંકા સામેની આગામી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટથી રમાશે.

શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત
શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 1:08 PM IST

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IND VS SL: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓગસ્ટમાં બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરશે. BCCI ની વરિષ્ઠ પસંદગી સમિતિએ આ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. અપેક્ષા મુજબ, વોશિંગ્ટન સુંદર ઈજાને કારણે પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ ન હતા અને તેમને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી. દરમિયાન, જસપ્રીત બુમરાહ અને સાઈ સુદર્શનને ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

સુંદરનું સ્થાન સરાંશ જૈન લેશે

આ 15 સભ્યોની ટીમમાં એક ખેલાડીને તક આપવામાં આવી છે જેનું નામ તમે પહેલા સાંભળ્યું હશે; જોકે, વોશિંગ્ટન સુંદર ઘાયલ થયો હતો, અને તેના સ્થાને 33 વર્ષીય સરાંશ જૈનને તક આપવામાં આવી છે.

કોણ છે સરાંશ જૈન?

ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવનાર સરાંશ જૈનનો જન્મ 31 માર્ચ, 1993ના રોજ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં થયો હતો. તેણે છેલ્લા બે સ્થાનિક સિઝનમાં પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનથી બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તેનો રણજી ટ્રોફી રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે. 2025-26 સિઝનમાં મધ્યપ્રદેશ માટે રમતા, તેણે માત્ર 7 મેચમાં 2.64 ના ઉત્તમ ઇકોનોમી રેટથી 30 વિકેટ લીધી હતી. અગાઉની સિઝનમાં, તેણે 8 મેચમાં 35 વિકેટ પણ લીધી હતી. 2025ની દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલમાં સેન્ટ્રલ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, સરાંશે દક્ષિણ ઝોન સામે 5 વિકેટ લઈને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી, વિરોધી ટીમને માત્ર 149 રનમાં ઓલઆઉટ કરવામાં મદદ કરી. વધુમાં, તેણે ઈરાની ટ્રોફીમાં રેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સામે 6 વિકેટ પણ લીધી છે.

બુમરાહ અને સુંદરની ફિટનેસ પર પ્રશ્નો

આ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા જસપ્રીત બુમરાહ અને સાઈ સુદર્શનની ફિટનેસ અંગે પણ શંકાઓ છે. ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યા પછી જ બંને ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવશે. બુમરાહની વાત કરીએ તો, તેને ઇંગ્લેન્ડમાં વનડે શ્રેણી દરમિયાન ઈજા થઈ હતી; ત્રીજી વનડે પહેલા તેના ઘૂંટણમાં સોજો આવ્યો હતો, જેના કારણે તે અંતિમ મેચ ગુમાવી શક્યો હતો.

ભારત vs શ્રીલંકા: બે ટેસ્ટ મેચનું શેડ્યૂલ

ટીમની જાહેરાત કરતી મીડિયા સલાહકારમાં, BCCI એ એ પણ જાહેર કર્યું કે ભારતીય ટીમ શ્રેણી પહેલા 7 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં ચાર દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ગાલેમાં રમાશે, ત્યારબાદ બીજી ટેસ્ટ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોના SSC ખાતે શરૂ થશે.

શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયા

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), સાઈ સુદર્શન, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, માનવ સુથાર, જસપ્રિત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, ગુરનૂર બરાડ, દેવદત પડિક્કલ, સારાંશ જૈન.

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INDIA TEST SQUAD FOR SRI LANKA
INDIA VS SRI LANKA
SARANSH JAIN
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