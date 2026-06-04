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ટીમ ઈન્ડિયા અને RCBએ સતત 2 ટાઇટલ જીત્યા, શું મેસ્સીની ટીમ આર્જેન્ટિના ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરશે

ટીમ ઈન્ડિયા પછી, IPL ટીમ RCB બંનેએ સતત ટાઇટલ જીત્યા છે. પરિણામે, લિયોનેલ મેસ્સીની ટીમ, આર્જેન્ટિના પ્રત્યે ચાહકોની આશાઓ હવે વધી ગઈ છે.

Argentina Football Team
Argentina Football Team (AFP PHOTO)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 2:42 PM IST

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FIFA 2026: હાલમાં, વિશ્વભરના ચાહકોમાં ક્રિકેટ અને ફૂટબોલ બંનેનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 વિશ્વની સૌથી મોટી T20 ક્રિકેટ લીગનો ખિતાબ જીત્યો. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCB એ સતત બીજી વખત ચેમ્પિયનશિપ મેળવી. અગાઉ 2026 માં, ટીમ ઇન્ડિયાએ સતત બે T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી હતી. આ પૃષ્ઠભૂમિ સામે, ફૂટબોલ ચાહકો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે લિયોનેલ મેસ્સીની ટીમ, આર્જેન્ટિના, સતત બીજી વખત પણ FIFA વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતશે.

ટીમ ઈન્ડિયા સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન

ટીમ ઈન્ડિયાએ ફેબ્રુઆરી 2026 માં ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમે 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપની અંતિમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવીને ચેમ્પિયનશિપ મેળવી હતી. આ સતત બીજી વખત ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. 2024 માં યોજાયેલી અગાઉની આવૃત્તિમાં, ટીમ ઈન્ડિયા રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બની હતી; તે પ્રસંગે, ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું હતું.

RCB સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમે હવે સતત બીજી વખત IPL ટ્રોફી જીતી છે. IPL 2026 ની ફાઇનલમાં, RCB એ ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ પર કબજો કર્યો હતો. પાછલી સીઝનમાં, IPL 2025 માં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 17 વર્ષની રાહ જોયા પછી પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું હતું; તે પ્રસંગે, RCB એ ફાઇનલમાં પંજાબ કિંગ્સને હરાવ્યું હતું. હવે, IPL 2026 માં, કેપ્ટન રજત પાટીદારની આગેવાની હેઠળ RCB ટીમે સતત બીજી વખત ચેમ્પિયનશિપ મેળવી છે.

શું આર્જેન્ટિના ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકશે?

હાલમાં ફૂટબોલ ચાહકોના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે શું લિયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ટીમ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકશે. અગાઉની ટુર્નામેન્ટ - 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપ - દરમિયાન આર્જેન્ટિનાએ ફાઇનલમાં ફ્રાન્સને હરાવીને 36 વર્ષના દુષ્કાળ પછી ટાઇટલ જીત્યું હતું. ચેમ્પિયનશિપ મેચ પેનલ્ટી શૂટઆઉટ સુધી ગઈ, જ્યાં આર્જેન્ટિના ફ્રાન્સને 4-2થી હરાવીને ટ્રોફી સુરક્ષિત કરી. હવે, એ જોવાનું બાકી છે કે શું આર્જેન્ટિના ટીમ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં બીજી એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી શકે છે. લિયોનેલ મેસ્સીએ 2022માં ટીમના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી હતી; આ વખતે પણ, આર્જેન્ટિના ટીમ મેસ્સીના નેતૃત્વ હેઠળ મેદાનમાં ઉતરશે. મેસ્સીની ટીમ ખરેખર ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરી શકે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

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