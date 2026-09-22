ઈંગ્લેન્ડની બાદશાહત ખતમ, ટીમ ઈન્ડિયા ફરી એકવાર નંબર વન બની
જાપાનને હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયાએ ICC T20 રેન્કિંગમાં ફરીથી પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. ઈંગ્લેન્ડની ટીમ તાજેતરમાં જ પ્રથમ સ્થાને પહોંચી હતી.
Published : September 22, 2026 at 7:37 PM IST
ICC RANKINGS: શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ફરી એકવાર ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર વન બની ગઈ છે. ઇંગ્લેન્ડે તાજેતરમાં જ આ સ્થાન મેળવ્યું હતું, પરંતુ તેમનું શાસન અલ્પજીવી રહ્યું, અને ભારતે ફરી એકવાર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં જાપાનને હરાવીને ભારતે પોતાનું ખોવાયેલું સ્થાન પાછું મેળવ્યું. જોકે, ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના રેટિંગ હાલમાં બરાબર છે.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડના રેટિંગ સમાન છે
ટીમ ઇન્ડિયાએ ICC T20 રેન્કિંગમાં ફરી નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે. તેનું રેટિંગ એક સ્થાનનો ફાયદો 269 છે. દરમિયાન, ઇંગ્લેન્ડ એક સ્થાન નીચે બીજા સ્થાને આવી ગયું છે. બંને ટીમોનું રેટિંગ હાલમાં 269 છે, પરંતુ નજીકના દશાંશ બિંદુ સુધી ગણતરી કરવામાં આવે તો, ભારત ઇંગ્લેન્ડથી આગળ છે. ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને હરાવીને આ સ્થાન મેળવ્યું હતું, પરંતુ હવે તે સ્થાન ગુમાવી દીધું છે.
🚨 INDIA BECOMES THE NEW NUMBER 1 RANKED TEAM IN T20I 🇮🇳🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) September 22, 2026
Number 1 in ODIs - India.
Number 1 in T20Is - India.
Domination by India in White ball cricket. pic.twitter.com/YwyLuxUcT9
ભારતે એક રોમાંચક મેચમાં જાપાનને બે રનથી હરાવ્યું
શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે એક રોમાંચક મેચમાં જાપાનને બે રનના નાના માર્જિનથી હરાવીને પોતાનું ખોવાયેલું સ્થાન પાછું મેળવ્યું. વરસાદને કારણે, T20 મેચ ફક્ત પાંચ ઓવરની કરવામાં આવી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ભારતે ચાર ઓવરમાં 32 રન બનાવ્યા. જ્યારે જાપાન બેટિંગ કરવા ઉતર્યું, ત્યારે તેઓ પાંચ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે માત્ર 30 રન બનાવી શક્યા, અને ભારતે બે રનથી મેચ જીતી લીધી.
🚨 TEAM INDIA AT THE TOP 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) September 22, 2026
- Team India becomes the No.1 T20I Team in the World in ICC Rankings. 🇮🇳 pic.twitter.com/vMZo9OwPVa
ટીમ ઇન્ડિયા હવે એશિયન ગેમ્સમાં રમશે
ટીમ ઇન્ડિયા ટૂંક સમયમાં ઉચ્ચ રેટિંગ પ્રાપ્ત કરીને ઇંગ્લેન્ડને પાછળ છોડી શકે છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ હવે નવેમ્બરમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે, ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયા થોડા દિવસો પછી એશિયન ગેમ્સમાં રમશે. ટીમ ઇન્ડિયા 28 સપ્ટેમ્બરે એશિયન ગેમ્સમાં મેદાનમાં ઉતરશે અને તેને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. ભારત કોનો સામનો કરશે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. ભારતીય મહિલા ટીમે શ્રીલંકાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો, અને પુરુષોની ટીમ પણ આવું જ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
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