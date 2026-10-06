ICC વર્લ્ડ કપ ટ્રોફીથી લઈને બે ગોલ્ડ મેડલ સુધી... હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપની આ 10 મોટી સિદ્ધિઓ પર એક નજર
ભારતીય અનુભવી હરમનપ્રીત કૌરે ત્રણેય ફોર્મેટની કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે. તો ચાલો, હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાની 10 નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ પર એક નજર કરીએ...
Published : October 6, 2026 at 3:07 PM IST
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની અનુભવી ખેલાડી હરમનપ્રીત કૌરે ત્રણેય ફોર્મેટની કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે. હરમન ભારતીય ક્રિકેટમાં સૌથી સફળ મહિલા કેપ્ટન રહી છે અને મહિલા ક્રિકેટ ટીમને તેની પહેલી ICC ટ્રોફી અપાવી છે. હરમનને 2016 માં T20 ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની નિયમિત કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી, અને પછી, 2022 માં મિતાલી રાજની નિવૃત્તિ પછી, તેણીને બધા ફોર્મેટ (ODI, T20 અને ટેસ્ટ) ની પૂર્ણ-સમય કેપ્ટન બનાવવામાં આવી હતી. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ઈન્ડિયાએ ઘણી મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. આ લેખમાં, ચાલો તમને કેપ્ટન તરીકે હરમનની 10 સૌથી મોટી સિદ્ધિઓ વિશે જણાવીએ.
વર્લ્ડ કપ 2025ના નોકઆઉટમાં શાનદાર રેકોર્ડ
વર્લ્ડ કપ 2025માં હરમનપ્રીત માત્ર કેપ્ટન તરીકે જ નહીં પણ બેટ્સમેન તરીકે પણ મહત્વપૂર્ણ હતી. તેણીએ ટુર્નામેન્ટના સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ જેવી મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલમાં, તેણીએ 89 રન બનાવ્યા અને જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ સાથે 167 રનની ભાગીદારી કરી. ભારતે 339 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો, જે મહિલા વનડે ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે. હરમનપ્રીતે સમગ્ર વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ તબક્કામાં 331 રન બનાવ્યા, જે મહિલા વર્લ્ડ કપમાં કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ છે.
એશિયન ગેમ્સ 2023માં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો
હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સ 2023માં ઐતિહાસિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતે ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. આ સિદ્ધિએ એશિયન સ્તરે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટને મજબૂતીથી સ્થાપિત કર્યું.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🏆 Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup 🇮🇳 Take. A. Bow 🙌 #WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA https://t.co/rYIFjasxmc— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
સતત ટીમ ઇન્ડિયાએ બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા
હરમનપ્રીતે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં પણ ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટનશીપ કરી હતી, જેના કારણે ભારત ક્રિકેટમાં સતત બીજા ગોલ્ડ મેડલ તરફ દોરી ગયું હતું. ફાઇનલમાં, ભારતે શ્રીલંકાને 147 રનથી હરાવ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતીય ટીમે 216/3નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો અને પછી શ્રીલંકાને 69 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આ બીજી મોટી બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટ ટાઇટલ હતું.
Champions with their prized medals 🏅🥳 #TeamIndia | #AsianGames https://t.co/YNLV2e7yoa— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
ભારત 2026માં આઠમી વખત એશિયા કપ ચેમ્પિયન બન્યું
હરમનપ્રીતની કપ્તાનીમાં ભારતે મહિલા એશિયા કપ 2026માં પણ ખિતાબ જીત્યો હતો. ટીમે સમગ્ર ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું હતું અને ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવીને રેકોર્ડ આઠમી વખત મહિલા એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. આ જીત સાથે હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ કારકિર્દીમાં વધુ એક મોટો અધ્યાય જોડાયો.
તમને જણાવી દઈએ કે, હરમનની કેપ્ટન્સીમાં ભારતીય હિલા ક્રિકેટ ટીમે 4 વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. 2012, 2022, 2024 અને 2026 સીઝનને આવરી લે છે.
Repeating a monumental feat 😌🤩 #AsianGames Gold Medal successfully defended 🏅 #TeamIndia https://t.co/VGl2BX37TQ— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં સિલ્વર મેડલ
ભારતીય દિગ્ગજ હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. મહિલા ક્રિકેટને પ્રથમ વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું, અને હરમન અને કંપની તેમના ડેબ્યૂ પર ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારવા છતાં, સિલ્વર મેડલ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી. હરમનપ્રીતની ટીમે આ ટુર્નામેન્ટ દ્વારા મહિલા ક્રિકેટની લોકપ્રિયતાને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ WPL માં ચેમ્પિયન
હરમનપ્રીત કૌર મહિલા પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ચેમ્પિયન કેપ્ટનોમાંની એક છે. WPL ની શરૂઆતની સીઝનમાં, 2023 માં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ફાઇનલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું. આ મહિલા ક્રિકેટની પ્રીમિયર ડોમેસ્ટિક T20 લીગની પ્રથમ આવૃત્તિ અને હરમનપ્રીતની કેપ્ટનશીપ કારકિર્દીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ હતું.
150 મેચોમાં નેતૃત્વ કરનાર એકમાત્ર કેપ્ટન
2026 મહિલા એશિયા કપમાં, હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનને માત્ર 55 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું અને સાત વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. ભારતે 11થી વધુ ઓવર બાકી રહેતા લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો; આ મેચ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનું વર્ચસ્વ દર્શાવતી હતી. આ મેચ દરમિયાન, હરમનપ્રીત કૌર પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ એમ બંનેમાં 150 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરનાર વિશ્વની પ્રથમ કેપ્ટન બની.
ભારતને મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં સતત સફળતા અપાવી
હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વનું સૌથી નોંધપાત્ર પાસું એ છે કે તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે તમામ ફોર્મેટ અને ટુર્નામેન્ટમાં સતત સફળતા મેળવી છે. 2025 ODI વર્લ્ડ કપ, 2026 એશિયા કપ અને 2026 એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલ જેવી સિદ્ધિઓ તેમના કેપ્ટનશીપના કાર્યકાળને ચિહ્નિત કરે છે.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને બે WPL ટાઇટલ અપાવનાર કેપ્ટન
હરમનપ્રીત કૌરે 2025 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને બે WPL ટાઇટલ અપાવ્યા, બે WPL ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ કેપ્ટન બની. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન તરીકેનો તેનો રેકોર્ડ તેને WPLમાં સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાં સ્થાન આપે છે. મુખ્ય સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય તબક્કાઓ પર તેમના સતત નેતૃત્વએ પણ તેની નેતૃત્વ શક્તિઓ દર્શાવી છે.
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