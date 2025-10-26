ETV Bharat / sports

એથ્લેટિક્સથી ક્રિકેટ સુધીની સફર કરનાર દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ખેલાડી

2007માં ભાલા ફેંકમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીતનાર દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ખેલાડીએ 2025માં ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો.

દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટર તાઝમિન બ્રિટ્સ
દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટર તાઝમિન બ્રિટ્સ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 4:14 PM IST

હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટર તાઝમિન બ્રિટ્સ એક એવી ખેલાડી છે જેણે પોતાના દેશને ગૌરવ અપાવવામાં ક્યારેય હાર માની નથી. 2007માં કાર અકસ્માતમાં સંડોવાયેલી હોવા છતાં, સુવર્ણ ચંદ્રક જીતનાર તાઝમિન બ્રિટ્સ પોતાના દેશ માટે કંઈક કરવા માંગતી હતી. તેથી જ, અકસ્માતમાંથી સ્વસ્થ થયા પછી, તે ક્રિકેટના મેદાનમાં પાછી ફરી અને ત્યાં પણ પોતાની છાપ છોડી.

ભાલા ફેંકમાં સુવર્ણ ચંદ્રકથી શરૂઆત

તાઝમિન બ્રિટ્સે 2007માં એથ્લેટિક્સમાં વર્લ્ડ યુથ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાલા ફેંકમાં સુવર્ણ ચંદ્રક જીતીને સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સ બનાવી હતી, જેનાથી દક્ષિણ આફ્રિકાને ગર્વ થયો હતો. તે સમયે, તે માત્ર 16 વર્ષની હતી, અને દરેકને તેના ભવિષ્ય માટે ઘણી આશાઓ હતી.

અકસ્માત પછી નવો વળાંક

જોકે, એક કાર અકસ્માતે તેની એથ્લેટિક્સ કારકિર્દીમાં અવરોધ ઉભો કર્યો. હાર માનવાને બદલે, તાઝમિને ક્રિકેટને પોતાનો નવો જુસ્સો બનાવ્યો. તેણીએ પોતાની જાતને ફરીથી શોધી અને દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે સ્ટાર બેટ્સમેન તરીકે ઉભરી.

ક્રિકેટ ઇતિહાસ 2025 માં રચાયો

2025 માં, તાઝમિને બ્રિટ્સે એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે અન્ય કોઈ મહિલા ક્રિકેટરે ક્યારેય હાંસલ કરી ન હતી. તેણીએ એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ સદીઓનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણીએ 2025 માં કુલ પાંચ સદી ફટકારી.

દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટર તાઝમિન બ્રિટ્સ
દક્ષિણ આફ્રિકાની મહિલા ક્રિકેટર તાઝમિન બ્રિટ્સ (IANS)

2025માં તાજમીન બ્રિટ્સની 5 સદી

  • એપ્રિલ 2025માં ભારત સામે 109
  • જૂન 2025માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 101
  • સપ્ટેમ્બર 2025માં પાકિસ્તાન સામે 101
  • ઓક્ટોબર 2025માં પાકિસ્તાન સામે 171
  • ઓક્ટોબર 2025માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 101

તાઝમીનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

તાઝમીને અત્યાર સુધીમાં 46 વનડે અને 68 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. વનડેમાં, તેણીએ 36 ની સરેરાશથી 1586 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 7 સદી અને 3 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ટી20 માં, તેણીએ 32 ની સરેરાશથી 1719 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 98 છે, જ્યારે વનડેમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 171 છે. તાઝમીનને ટેસ્ટ મેચ રમવાની ઘણી તકો મળી નથી, તેણે અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.

તાજમીન બ્રિટિશનું જીવન આજના લાખો યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ છે, ખાસ કરીને જેઓ પ્રતિકૂળતાથી ડરે છે. તેમણે બતાવ્યું કે જો તમે દૃઢ નિશ્ચયી છો, તો કોઈ પણ અવરોધ તમને રોકી શકશે નહીં.

