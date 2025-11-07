વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓને ટાટાની ભેટ, લોન્ચ પહેલા જ તમામ ખેલાડીઓને મળશે લક્ઝરી કાર
કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયનને ટાટા સિએરા ભેટમાં આપવામાં આવશે.
Published : November 7, 2025 at 8:48 AM IST
હૈદરાબાદ: હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પ્રથમ વખત મહિલા વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ નોંધપાત્ર વિજયની ઉજવણી કરવા માટે, ભારતની અગ્રણી ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદક કંપની ટાટા મોટર્સે મહિલા ક્રિકેટ ટીમ માટે નોંધપાત્ર ઈનામની જાહેરાત કરી છે.
ટાટા મોટર્સે જાહેરાત કરી છે કે વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના દરેક ખેલાડીને ટૂંક સમયમાં લોન્ચ થનારી ટાટા સિએરા એસયુવી ભેટમાં આપવામાં આવશે. ટાટા મોટર્સ તરફથી આ નવી એસયુવીની વિશેષતાઓ, સ્પષ્ટીકરણો અને વિગતો અહીં છે.
Legend Meets Legends.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
Celebrating the Indian Women’s Cricket Team and their legendary ICC Women’s World Cup performance, Tata Motors Passenger Vehicles proudly presents each member of the team with the Tata Sierra — a bold, versatile, and timeless legend.@TataCompanies pic.twitter.com/RxT4viRa9p
ટાટા મોટર્સ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા પર શાનદાર વિજય સાથે આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા છે. ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડે જાહેરાત કરી છે કે વિજેતા ટીમના દરેક ખેલાડીને નવી ટાટા સિએરા એસયુવી ભેટમાં આપવામાં આવશે. આ ખેલાડીઓને લોન્ચ થનારા પ્રથમ બેચમાંથી શ્રેષ્ઠ મોડેલો પ્રાપ્ત થશે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનું પ્રદર્શન સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની વાત છે. તેમનો દૃઢ નિશ્ચય અને આત્મવિશ્વાસ ઘણા લોકોને પ્રેરણા આપે છે. ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડના સીઈઓ શૈલેષ ચંદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને આ વિજેતાઓને સીએરા રજૂ કરતા આનંદ થાય છે."
નવી ટાટા સીએરા એસયુવીમાં અનેક અનોખી ડિઝાઇન અને સુવિધાઓ છે. નવી સીએરા એસયુવી 25 નવેમ્બરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવશે. તેની કિંમત ₹11 લાખથી ₹25 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે. તે શરૂઆતમાં ICE (પેટ્રોલ/ડીઝલ) એન્જિન વિકલ્પોમાં અને પછી ઇલેક્ટ્રિક (EV) પાવરટ્રેન વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ટીઝર વિડીયો દ્વારા, પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે કે નવી SUVમાં આકર્ષક LED હેડલેમ્પ્સ, LED DRLs, LED ટેલ લેમ્પ્સ, ફ્લશ-ફિટિંગ ડોર હેન્ડલ્સ અને સ્ટાઇલિશ એલોય વ્હીલ્સ સાથે આકર્ષક ડિઝાઇન હશે. નવી સીએરાના આંતરિક ભાગમાં અદ્યતન ટેકનોલોજી અને અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓ હોવાની અપેક્ષા છે.
આ SUV ની મુખ્ય વિશેષતા તેનું ટ્રિપલ-સ્ક્રીન સેટઅપ (ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે, ટચસ્ક્રીન સેન્ટ્રલ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, પેસેન્જર-સાઇડ ડિસ્પ્લે) છે. સુવિધાઓમાં સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પર પ્રકાશિત ટાટા લોગો, ટચ-આધારિત ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે. સલામતીની દ્રષ્ટિએ, કારમાં 7 એરબેગ્સ, ABS, EBD, ADAS (એડવાન્સ્ડ ડ્રાઈવર આસિસ્ટન્સ સિસ્ટમ), TPMS અને 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવા અદ્યતન સુરક્ષા સુવિધાઓ હોવાની અપેક્ષા છે. કારમાં 5-સીટનો વિકલ્પ પણ હશે.
નવી ટાટા સીએરા બજારમાં ઘણી અન્ય SUV સાથે સ્પર્ધા કરશે. તે મારુતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસ, મારુતિ સુઝુકી ગ્રાન્ડ વિટારા, હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર, હોન્ડા એલિવેટ, મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો ક્લાસિક અને સ્કોડા કુશક જેવા મુખ્ય હરીફો સાથે સ્પર્ધા કરશે.