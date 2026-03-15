તાંઝીદ હસન તમીમે પાકિસ્તાની બોલરોને હંફાવ્યા, સદી ફટકારતા 11 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો
પાકિસ્તાન સામે બાંગ્લાદેશના ઓપનર તાંઝીદ હસન તમીમે 107 રનની ઇનિંગ રમીને એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે.
Published : March 15, 2026 at 7:51 PM IST
TANZID HASAN TAMIM: બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી અને નિર્ણાયક મેચ ઢાકાના મીરપુર સ્થિત શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ ત્રીજી ODIમાં, પાકિસ્તાનની ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; ત્યારબાદ, બાંગ્લાદેશે અગાઉની મેચ કરતાં શ્રેષ્ઠ બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, 50 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 290 રન બનાવ્યા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન તનઝીદ હસન તમીમે બાંગ્લાદેશને આ સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી, 107 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી - એક એવી સિદ્ધિ જેણે તેના નામે એક મોટો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.
તનઝીદે 7 છગ્ગા ફટકારીને 11 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો
પાકિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડેમાં બાંગ્લાદેશ માટે ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, તનઝીદ હસન તમીમ અને સૈફ હસનની જોડીએ ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 105 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી. સૈફ હસન પેવેલિયન પરત ફર્યા પછી, તનઝીદ હસન તમીમે એક છેડે મજબૂતીથી પકડી રાખી અને સતત સ્કોર બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. તનઝીદ હસન તમીમ પણ તેની ODI કારકિર્દીની પ્રથમ સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો; તે 107 બોલમાં 107 રન બનાવીને આઉટ થયો, એક ઇનિંગ જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ સિદ્ધિ સાથે, પાકિસ્તાન સામે એક જ ODI મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ - બાંગ્લાદેશી ખેલાડી દ્વારા - હવે તનઝીદ હસન તમીમના નામે છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ સૌમ્ય સરકારનો હતો, જેણે 2015 માં પાકિસ્તાન સામે 127 રનની અણનમ ઇનિંગ દરમિયાન કુલ 6 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
પાકિસ્તાન સામે એક જ ODI મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર બાંગ્લાદેશી ખેલાડી
- તનઝીદ હસન તમીમ - 7 સિક્સર (વર્ષ 2026)
- સૌમ્યા સરકાર - 6 સિક્સર (વર્ષ 2015)
- તનઝીદ હસન તમીમ - 5 સિક્સર (વર્ષ 2026)
- અનામુલ હક - 4 સિક્સર (વર્ષ 2014)
- તમીમ ઈકબાલ - 3 સિક્સર (વર્ષ 2015)
તન્ઝીદ હસને તમીમ ઇકબાલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી
બાંગ્લાદેશ માટે એક જ વનડે ઇનિંગમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ લિટન દાસના નામે છે, જેમણે 2020 માં ઝિમ્બાબ્વે સામે 176 રનની ઇનિંગ દરમિયાન કુલ 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. દરમિયાન, તન્ઝીદ હસન તમીમ હવે તમીમ ઇકબાલ સાથે આ યાદીમાં બીજા સ્થાને પહોંચ્યો છે; બાદમાં 2010 માં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચમાં 95 રનની ઇનિંગ દરમિયાન કુલ 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.
