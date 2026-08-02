17 વર્ષની તન્વી શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો, તાઈપેઈ ઓપન સુપર 300 જીતનારી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી બની
17 વર્ષીય ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી તન્વી શર્માએ તાઈપેઈ ઓપનમાં પોતાનો પહેલો BWF સુપર 300 ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : August 2, 2026 at 8:37 PM IST
TAIPEI OPEN SUPER 300: ભારતની યુવા બેડમિન્ટન સ્ટાર તન્વી શર્માએ તૈપેઈ ઓપન સુપર 300 ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. માત્ર 17 વર્ષ અને 222 દિવસની ઉંમરે, તેણીએ વિયેતનામની છઠ્ઠી ક્રમાંકિત થુય લિન ન્ગ્યુએનને ફક્ત 36 મિનિટ સુધી ચાલેલી ફાઇનલમાં સીધા સેટોમાં હરાવીને ટ્રોફી - અને એક મોટી સિદ્ધિ - મેળવી. આ જીત સાથે, તન્વી શર્મા 2008 માં સાઇના નેહવાલ પછી તૈપેઈ ઓપન સુપર 300 મહિલા સિંગલ્સ ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની છે. તે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી નાની ઉંમરની ચેમ્પિયન પણ બની છે. વધુમાં, આ તેણીની કારકિર્દીનો પ્રથમ BWF સુપર 300 ટાઇટલ છે.
તન્વી શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
તાઈપેઈ ઓપન સુપર 300 ની ફાઇનલમાં, તન્વી શર્માએ શરૂઆતથી જ આક્રમક રમત દર્શાવી, તેના વિયેતનામી પ્રતિસ્પર્ધીને વાપસી કરવાની કોઈ તક આપી નહીં. તન્વીએ પહેલી ગેમ 21-16 થી જીતી અને બીજી ગેમમાં પણ તે જ માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો, અને મેચનો સીધો અંત કર્યો. આ જીત સાથે, તન્વી તાઈપેઈ ઓપન સુપર 300 મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ જીતનાર સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી પણ બની ગઈ છે. તેણીએ તાઈવાનની સ્ટાર તાઈ ત્ઝુ-યિંગનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેમણે 18 વર્ષ અને 85 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
17 years old. Fearless. Unstoppable. 🇮🇳✨— SAI Media (@Media_SAI) August 2, 2026
History belongs to Tanvi Sharma! 🏸🏆
With a sensational triumph at the Taipei Open 2026, Tanvi becomes the youngest-ever champion in the tournament's history and only the fourth Indian women's singles player to win a BWF Super 300+… pic.twitter.com/r8nG51ZHXu
તન્વી શર્માએ આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં પહોંચીને એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેણીએ તાઇપેઈ ઓપન ફાઇનલમાં પહોંચનારી સૌથી નાની ઉંમરની ખેલાડી હોવાના દિગ્ગજ કોરિયન ડબલ્સ ખેલાડી લી યોંગ-ડેના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. હવે, ફાઇનલમાં શાનદાર વિજય સાથે, તન્વી BWF સુપર 300+ સિંગલ્સ ટાઇટલ જીતનારી માત્ર ચોથી ભારતીય મહિલા બની છે.
તન્વી શર્મા કોણ છે?
પંજાબના હોશિયારપુરની રહેવાસી, તન્વી શર્માને ભારતીય બેડમિન્ટનમાં સૌથી આશાસ્પદ યુવા પ્રતિભાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. તે એશિયન ટીમ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશનો પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતી. વધુમાં, ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ જુનિયર નંબર 1 વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપના એક જ આવૃત્તિમાં બે મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બનવાનો ગૌરવ ધરાવે છે.
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