15 વર્ષની તન્વીએ રચ્યો ઈતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય બની
સેનેગલના ડાકારમાં ચાલી રહેલી યુથ ઓલિમ્પિક ગેમ્સના બેડમિન્ટન ફાઇનલમાં ભારતની 15 વર્ષીય બેડમિન્ટન ખેલાડી તન્વી પત્રીએ પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા.
Published : November 6, 2026 at 2:01 PM IST
YOUTH OLYMPICS GAMES: ભારતની 15 વર્ષીય બેડમિન્ટન ખેલાડી તન્વી પત્રીએ સેનેગલના ડાકારમાં ચાલી રહેલી યુથ ઓલિમ્પિક ગેમ્સની બેડમિન્ટન ફાઇનલમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા. ગુરુવારે યોજાયેલી ટાઇટલ મેચમાં, ઓડિશાની ખેલાડીએ 10-19 થી પાછળ રહીને જોરદાર વાપસી કરી અને પાંચ મેચ પોઈન્ટ બચાવ્યા. જોકે, તે આ વાપસીને ગોલ્ડ મેડલમાં રૂપાંતરિત કરી શકી નહીં કારણ કે ચીનની ઝાંગ યી ઝિન 15-21, 21-13, 26-24 થી રોમાંચક વિજય સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીતી ગઈ. પરિણામે, તન્વીને સિલ્વર મેડલથી સંતોષ માનવો પડ્યો.
તન્વીએ ઇતિહાસ રચ્યો
ટાઇટલ મેચ હારવા છતાં, તન્વીએ સિલ્વર મેડલ જીતવામાં સફળતા મેળવી. આ સાથે, તન્વી યુથ ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં બેડમિન્ટન ફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બેડમિન્ટન ખેલાડી બની. આટલી નાની ઉંમરે વર્તમાન જુનિયર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન સામે બતાવેલ સંયમ અને દૃઢ નિશ્ચય સ્પષ્ટપણે તન્વીના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો સંકેત આપે છે.
A final fought till the very end! 🔥🏸 Tanvi Patri and Zhang Yi Xin put on a thriller in the women's singles final at #Dakar2026 #YouthOlympics https://t.co/Z9SlEmFmTe— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 6, 2026
તન્વીએ પહેલી ગેમ જીતી
ત્રણ ગેમના ટાઇટલ મેચમાં બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળ્યો. તન્વીએ પહેલી ગેમ 21-15થી જીતીને મજબૂત શરૂઆત કરી. જોકે, ચીની ખેલાડીએ બીજી ગેમમાં જોરદાર વાપસી કરીને 21-13થી જીત મેળવી અને મેચને નિર્ણાયક ત્રીજી ગેમમાં લઈ ગઈ. ત્રીજી ગેમમાં એક સમયે ઝાંગ 19-10થી આગળ હતી અને જીત નિશ્ચિત લાગતી હતી, પરંતુ તન્વીએ પરિસ્થિતિ પલટી નાખી. તેણે સતત પોઇન્ટ જીતીને માત્ર પાંચ મેચ પોઇન્ટ બચાવ્યા જ નહીં, પરંતુ ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ પોઇન્ટ પણ મેળવ્યા, પરંતુ કમનસીબે, તે તેનો લાભ લઈ શકી નહીં.
The first of many! 🌟 Tanvi Patri reacts after winning a historic Youth Olympic badminton medal for India at #Dakar2026. 🥈🇮🇳 #YouthOlympics https://t.co/z6Z36Tekiw— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 5, 2026
ઘણી મેચોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન
ફાઇનલ સુધીની તેની યાદગાર સફરમાં, તન્વીએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનની શ્રેણી રજૂ કરી. ગ્રુપ સ્ટેજમાં મેક્સિકોની સારા ગોન્ઝાલેઝ અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સ્મૃતિ અદેપુને સીધી રમતોમાં સરળતાથી હરાવ્યા બાદ, તેણીએ દક્ષિણ કોરિયાની જોંગ યુને હરાવીને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, તન્વી થાઇલેન્ડની કુંગકાવ કાકાનિકને 21-17, 21-13 થી હરાવીને યુથ ઓલિમ્પિક બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપના સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની. સેમિફાઇનલમાં, તેણીનો સામનો જાપાનની યુઝુનો વાતાનાબે સાથે થયો, જ્યાં તન્વીએ 54 મિનિટની કડક મેચ પછી 21-14, 21-11, 21-16 થી જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
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