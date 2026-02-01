સતત છઠ્ઠી વખત ઉત્તર પ્રદેશની તામસી સિંહ, ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં ચેમ્પિયન બની
18 મી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા આજે ભવનાથમાં યોજાઇ હતી.
Published : February 1, 2026 at 10:52 AM IST
જૂનાગઢ: આજે 18મી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં ચાર કેટેગરીમાં મહિલા અને પુરુષ મળીને કુલ 541 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. વહેલી સવારે 6:00 વાગે સ્પર્ધા શરૂ થઈ હતી, જેમાં પાછલા છ વર્ષથી સતત જીતતી આવતી ઉત્તર પ્રદેશની તામસી સિંહ ફરી એક વખત ગીરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાની રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન બની છે.
18મી ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા
18 મી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા આજે ભવનાથમાં યોજાઇ હતી. વહેલી સવારે છ વાગ્યે ભારતના ગુજરાત સહિત 12 રાજ્યો માંથી આવેલા 541 સ્પર્ધકો કે જેમાં જુનિયર સિનિયર ભાઈઓ અને તેવી જ રીતે સિનિયર જુનિયર બહેનોમાં 541 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. સતત 5 વર્ષથી સતત જીતતી આવતી ઉત્તર પ્રદેશની તામસી સિંહ વર્ષ 2026 માં પણ મહિલા વિભાગની સિનિયર સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવી છે.
આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે તામશી સિંહ મહિલાની જુનિયર સ્પર્ધામાં પ્રથમ વખત ભાગ લીધો હતો. જુનિયર વિભાગમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ વિજેતા રહી હતી ત્યારથી લઈને સતત છ વર્ષ સુધી તે ગિરનારની રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમ મેળવી રહી છે.
રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયને Etv ભારત સાથે કરી વાતચીત
સતત છઠ્ઠી વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં વિજેતા રહેલી તામશી સિંહે Etv ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. પહેલી વખત જ્યારે તેણે સ્પર્ધામાં આ ભાગ લીધો હતો, ત્યારે સ્પર્ધા જીતાશે કે કેમ તેને લઈને મનોમંથન હતુ પરંતુ જુનિયર કક્ષામાં પહેલા પ્રયાસ જ સફળતા મળી હતી.
દર વર્ષે સ્પર્ધા ન માત્ર જીતવાની પરંતુ દર વર્ષે સમયમાં ઘટાડો કરીને શ્રેષ્ઠ સમય સાથે સ્પર્ધા પૂરી કરવાના ટાસ્ક સાથે તામશી સિંહ ઉત્તરાખંડના પહાડોમાં કે જ્યાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ખૂબ ઓછું હોય છે ત્યાં સતત પ્રેક્ટિસ કરીને આ વર્ષે છઠ્ઠી વખત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાને જીતવામાં સફળ રહી છે.
આ પણ વાંચો:
- 1 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા, સમગ્ર દેશમાંથી 541 સ્પર્ધકોએ નોંધાવ્યું નામ
- જૂનાગઢની દીકરીએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રિરંગો લહેરાવ્યો, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં અંડર-14 ટાઇટલ જીતી રચ્યો ઇતિહાસ
- જુનાગઢની જેન્સી કાનાબારનો ટેનિસમાં દબદબો, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની અંડર 14 કેટેગરીમાં ફાઇનલમાં પહોંચી