જો વરસાદને કારણે IND vs WI મેચ રદ થાય, તો સેમિફાઇનલમાં કોણ રમશે? ICC ના નિયમ વિશે જાણો
2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો આગામી મુકાબલો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે હશે.
Published : February 27, 2026 at 3:12 PM IST
IND vs WI: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે એક રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ 1 માંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. કઈ ટીમ આગળ વધશે તેનો નિર્ણય 1 માર્ચ, 2026 ના રોજ કોલકાતામાં ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે મુકાબલો થશે ત્યારે લેવામાં આવશે. આ મેચના વિજેતાને સેમિફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મળશે. વરસાદને કારણે અગાઉ T20 વર્લ્ડ કપમાં મેચો રદ કરવામાં આવી છે. તેથી, પ્રશ્ન એ છે કે, જો ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલ માટે કોણ ક્વોલિફાય થશે?
જો IND vs WI મેચ રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલ કોણ રમશે?
જો ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની સેમિફાઈનલ મેચ રદ થાય છે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. આ સ્થિતિમાં, ભારતને ત્રણ પોઈન્ટ મળશે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ત્રણ પોઈન્ટ મળશે. જો કે, જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ સારો રહેશે, તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સેમિફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય થશે અને ટીમ ઈન્ડિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. ટીમ ઈન્ડિયાનો નેટ રન રેટ હાલમાં માઈનસ 0.100 છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ +1.791 છે. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા પાસે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનો એક જ રસ્તો છે, અને તે છે જીત. ટીમ ઈન્ડિયા અહીંથી મેચ જીતીને જ સેમિફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.
THE QUARTER FINAL AT EDEN GARDENS ON SUNDAY IND vs WI:— MANU. (@IMManu_18) February 26, 2026
India vs West Indies.
2 time Champions Indian team
2 time Champions west Indies
TEAM INDIA - Kolkata to Wankhede to Ahmedabad - 3 games, 3 wins, history awaits for Captain Suryakumar Yadav & his army.!!🇮🇳 pic.twitter.com/3rq8riXgre
अगर India vs West Indies मैच रद्द हो गया तो:— Sushmita Yadav (@SushmitaGZP) February 26, 2026
WI = 3 अंक (NRR +1791)
IND = 3 अंक (NRR -0.100)
👉 West Indies सेमीफाइनल में जाएगी !
📌 भारत केवल IND vs WI मैच जीतकर ही सेमीफाइनल में जा सकती है।
हमे पहले इंद्र देव 🌧️ 🌧️ को मनाना है
उसके बाद जीत की प्रार्थना 🙏 🙏 करनी है pic.twitter.com/mUomJVIG6H
ટીમ ઈન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી છે
ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ સિવાય, ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધીની બધી મેચ જીતી છે. સુપર-8 ના પહેલા મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી હાર થઈ હતી. તે પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ચારેય મેચ જીતી હતી. પોતાની છેલ્લી મેચમાં, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રનથી હરાવ્યું હતું.
