ETV Bharat / sports

જો વરસાદને કારણે IND vs WI મેચ રદ થાય, તો સેમિફાઇનલમાં કોણ રમશે? ICC ના નિયમ વિશે જાણો

2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો આગામી મુકાબલો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે હશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 3:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 હવે એક રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ગ્રુપ 1 માંથી સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. કઈ ટીમ આગળ વધશે તેનો નિર્ણય 1 માર્ચ, 2026 ના રોજ કોલકાતામાં ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે મુકાબલો થશે ત્યારે લેવામાં આવશે. આ મેચના વિજેતાને સેમિફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મળશે. વરસાદને કારણે અગાઉ T20 વર્લ્ડ કપમાં મેચો રદ કરવામાં આવી છે. તેથી, પ્રશ્ન એ છે કે, જો ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલ માટે કોણ ક્વોલિફાય થશે?

જો IND vs WI મેચ રદ થાય છે, તો સેમિફાઇનલ કોણ રમશે?

જો ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની સેમિફાઈનલ મેચ રદ થાય છે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. આ સ્થિતિમાં, ભારતને ત્રણ પોઈન્ટ મળશે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને ત્રણ પોઈન્ટ મળશે. જો કે, જો વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ સારો રહેશે, તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સેમિફાઈનલ માટે ક્વોલિફાય થશે અને ટીમ ઈન્ડિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. ટીમ ઈન્ડિયાનો નેટ રન રેટ હાલમાં માઈનસ 0.100 છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ +1.791 છે. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા પાસે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાનો એક જ રસ્તો છે, અને તે છે જીત. ટીમ ઈન્ડિયા અહીંથી મેચ જીતીને જ સેમિફાઈનલમાં પહોંચી શકે છે.

ટીમ ઈન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી છે

ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ સિવાય, ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધીની બધી મેચ જીતી છે. સુપર-8 ના પહેલા મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 76 રનથી હાર થઈ હતી. તે પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ચારેય મેચ જીતી હતી. પોતાની છેલ્લી મેચમાં, ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રનથી હરાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સેમિફાઇનલની જંગ બની રસપ્રદ, 2 જગ્યા માટે 4 ટીમ વચ્ચે ટક્કર
  2. ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026: ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રને હરાવ્યું, સેમિ ફાઇનલની આશા જીવંત

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026
IND VS WI MATCH WASHED
IND VS WI
SEMI FINAL TEAM
IND VS WI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.