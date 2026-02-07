T20 World Cup: અમેરિકાએ ટૉસ જીત્યો, ભારતને પ્રથમ બેટિંગ આપી
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત જીત સાથે ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિચાનની શરૂઆત કરવા તૈચાર
Published : February 7, 2026 at 7:00 PM IST
ભારતે 7 ફેબ્રુઆરીથી પોતાના ટી20 વર્લ્ડકપ અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. અમેરિકાની ટીમ સામેની મેચ સાથે ભારતના આ સફરની શરૂઆત થઈ છે. આ મેચમાં અમેરિકાની ટીમે ટૉસ જીતીને ભારતને પ્રથમ બેટિંગ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી આ મેચમાં ભારત જીત માટેની પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. ડિફેન્ડિંગ ટી20 ચેમ્પિયન ભારત આ મેચમા જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા ઈચ્છશે.
સૂર્યકુમારની આગેવાની વાળી આ ટીમમાં ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, રિન્કૂ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ , શિવમ દુબે, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ પ્લેઈગ ઈલેવનમાં શામેલ છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને સંજુ સેમસન આજની ટીમમાં શામેલ નથી.
