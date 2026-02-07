ETV Bharat / sports

T20 World Cup: અમેરિકાએ ટૉસ જીત્યો, ભારતને પ્રથમ બેટિંગ આપી

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત જીત સાથે ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિચાનની શરૂઆત કરવા તૈચાર

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત જીત સાથે ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિચાનની શરૂઆત કરવા તૈચાર
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારત જીત સાથે ટી20 વર્લ્ડ કપ અભિચાનની શરૂઆત કરવા તૈચાર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભારતે 7 ફેબ્રુઆરીથી પોતાના ટી20 વર્લ્ડકપ અભિયાનની શરૂઆત કરી દીધી છે. અમેરિકાની ટીમ સામેની મેચ સાથે ભારતના આ સફરની શરૂઆત થઈ છે. આ મેચમાં અમેરિકાની ટીમે ટૉસ જીતીને ભારતને પ્રથમ બેટિંગ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહેલી આ મેચમાં ભારત જીત માટેની પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. ડિફેન્ડિંગ ટી20 ચેમ્પિયન ભારત આ મેચમા જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા ઈચ્છશે.

સૂર્યકુમારની આગેવાની વાળી આ ટીમમાં ઈશાન કિશન, અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, રિન્કૂ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ , શિવમ દુબે, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ પ્લેઈગ ઈલેવનમાં શામેલ છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને સંજુ સેમસન આજની ટીમમાં શામેલ નથી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

T20 WORLD CUP
INDIAVSUSA
INDIA IN T20 WORLD CUP
T20 WC INDVSUSA
T20 WORLD CUP INDVSUSA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.