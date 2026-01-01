ETV Bharat / sports

ટી20 વર્લ્ડ કપથી લઈને ફીફા વર્લ્ડ કપ સુધી, વર્ષ 2026માં રમાશે આ ટૂર્નામેન્ટ

વર્ષ 2025ની જેમ વર્ષ 2026માં પણ દેશમાં અસંખ્ય મોટી સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ યોજાનારી છે.

વર્ષ 2026માં અસંખ્ય સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ
વર્ષ 2026માં અસંખ્ય સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ (Getty Iamges & AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 12:02 PM IST

હૈદરાબાદ: રમત-ગમતની દુનિયા માટે 2025નું વર્ષ યાદગાર રહ્યું. આ વર્ષે ઘણી ટીમોએ ટાઇટલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. 2025ની શરૂઆતમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી હતી, જ્યારે RCBએ તેની પહેલી IPL ટ્રોફી જીતી હતી. વર્ષના અંતે, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ODI વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. પરંતુ હવે, 2026માં ઘણી મોટી ટૂર્નામેન્ટ જોવા મળશે, જેમાંથી સૌથી નોંધપાત્ર ક્રિકેટમાં T20 વર્લ્ડ કપ અને ફૂટબોલમાં FIFA વર્લ્ડ કપ હશે. ચાલો 2026 માટે નિર્ધારિત મુખ્ય ટૂર્નામેન્ટ પર એક નજર કરીએ.

ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026

વર્ષ 2026ની શરૂઆત ICC અંડર-19 મેન્સ વર્લ્ડ કપથી થશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 16 ટીમો ભાગ લેશે. આ ટૂર્નામેન્ટ 15 જાન્યુઆરીથી 6 ફેબ્રુઆરી સુધી ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં રમાશે.

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ સુધી રમાશે. ભારત અને શ્રીલંકા આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરશે. આ વર્ષે, પ્રથમ વખત, 20 ટીમો T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. બધી ટીમોને ચાર ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે.

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026

વિશ્વની સૌથી મોટી ફૂટબોલ ટૂર્નામેન્ટ, FIFA વર્લ્ડ કપ પણ 2026માં રમાશે. 11 જૂનથી 19 જુલાઈ સુધી ચાલનારી આ ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો સંયુક્ત રીતે કરશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 48 ટીમો ભાગ લેશે.

પુરુષો માટે હોકી વર્લ્ડ કપ 2026

પુરુષો માટે હોકી વર્લ્ડ કપની 16મી આવૃત્તિ આ વર્ષે બેલ્જિયમ અને નેધરલેન્ડ્સમાં 14 થી 30 ઓગસ્ટ, 2026 દરમિયાન યોજાવાની છે. દર ચાર વર્ષે રમાતો આ વર્લ્ડ કપ ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન દ્વારા પુરુષોની રાષ્ટ્રીય ફિલ્ડ હોકી ટીમો માટે આયોજિત કરવામાં આવે છે.

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026

2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ની તારીખો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, હંમેશની જેમ, આ ટૂર્નામેન્ટ આ વર્ષે માર્ચમાં શરૂ થવાની ધારણા છે. વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગમાં 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની ટીમો પહેલાથી જ પૂર્ણ કરી દીધી છે.

વિન્ટર ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 2026

વિન્ટર ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 6 ફેબ્રુઆરીથી 22 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ઇટાલીના મિલાનના કોર્ટીનામાં યોજાશે.

વિમ્બલડન (ટેનિસ)

વિમ્બલડન એક વૈશ્વિક ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટ છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં વિશ્વની સૌથી પ્રખ્યાત હસ્તીઓ ભાગ લે છે. વિમ્બલડનનું આયોજન ઇંગ્લેન્ડ કરશે. આ ટુર્નામેન્ટ 29 જૂનથી 12 જુલાઈ સુધી રમાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન (ટેનિસ)

ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટ જાન્યુઆરી 2026 માં યોજાશે. આ ટૂર્નામેન્ટ ઓસ્ટ્રેલિયાના મેલબોર્નમાં રમાશે.

UEFA ચેમ્પિયન્સ લીગ ફાઇનલ

યુઇએફએ ચેમ્પિયન્સ લીગ ફાઇનલ 30 મે, 2026 ના રોજ હંગેરીના બુડાપેસ્ટમાં યોજાશે. ચાહકો આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

ICC મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026

આઇસીસી મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપ પણ જૂન-જુલાઈ 2026 માં યોજાશે. આ વખતે, ઇંગ્લેન્ડ મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરશે.

શિયાળુ પેરાલિમ્પિક રમતો

શિયાળુ પેરાલિમ્પિક રમતો 6 માર્ચથી 15 માર્ચ, 2026 દરમિયાન યોજાશે. મિલાન, ઇટાલી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશે.

