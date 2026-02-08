ETV Bharat / sports

T20 WC: 'કેનેડાની ટીમને અમે હલકામાં નહીં લઈએ', નેપાળ-નેધરલેન્ડ જેવી ટીમના પ્રદર્શન બાદ સાઉથ આફ્રિકા ચેત્યું

ત્રણ દિવસથી સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. સોમવારે સાઉથ આફ્રિકાની ટીમનો આ T20 વિશ્વકપમાં પ્રથમ મુકાબલો કેનેડાની ટીમ સામે છે.

એડમ માર્કરમની તસવીર
એડમ માર્કરમની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: સોમવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે સાઉથ આફ્રિકા અને કેનેડા વચ્ચે T20 વિશ્વ કપની મેચ રમવાની છે. શનિવાર અને રવિવારે બંને ટીમે સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ કરી. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બન્ને ટીમના કેપ્ટનોએ મેચમાં પુરી ક્ષમતાથી ઉતારી એકબીજાને પ્રતિસ્પર્ધા આપવાના દાવા કર્યા છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બન્ને કેપ્ટને શું કહ્યું એ જાણીએ.

અત્યાર સુધી એસોસિયેટ ટીમે, મોટી ટીમોને પડકાર આપ્યો છે
2026નો T20નો વર્લ્ડ કપ તેના આરંભથી જ વિશેષ રહ્યો છે. જે ટીમો વિશ્વ સ્તરે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ન રમતી ટીમોને એસોસિયેટ ટીમ કહેવાય છે. હાલ વિશ્વમાં કુલ આઠ ટીમો પાસે ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવાની અધિકૃતતા છે. અમેરિકા, કેનેડા, નેપાળ, નેધરલેન્ડ જેવી ટીમો હાલ એસોસિયેટ ટીમોની હરોળમાં છે. શનિવારે મુંબઈ ખાતે રમાયેલી ભારતની પ્રથમ T20 વિશ્વકપ હેઠળની પ્રથમ મેચમાં અમેરિકાએ ભારતને શરૂઆતી પડકાર આપ્યો હતો. કેપ્ટન સૂર્યકુમારની ઈનિંગ થકી ભારતે જીત હાંસલ કરી હતી. નેધરલેન્ડ પણ પાકિસ્તાન સામેની મેચ છેલ્લી ઓવર સુધી લઈ જઈ પોતાની ક્ષમતા પૂર્વ કરી હતી. જ્યારે રવિવારે નેપાળ સામે ઇંગ્લેન્ડ છેલ્લા બોલ સુધી ઝઝૂમી ચાર રનથી જીત મેળવી શકી હતી. સાઉથ આફ્રિકા પણ કેનેડાની ટીમને સાવ હલકામાં નહીં લે એવું તેના પ્રેક્ટિસ સેશનથી જણાય છે.

કેનેડાની ટીમને અમે હલકામાં નહી લઈએ, અમે ટીમ અંગે રિસર્ચ કર્યું છે - એડન માર્કરમ

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ કરી રહી છે. સોમવારે સાઉથ આફ્રિકાની ટીમનો આ T20 વિશ્વકપમાં પ્રથમ મુકાબલો કેનેડાની ટીમ સામે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કેનેડાની ટીમ નવીસવી છે, જેમાં વિદેશી ખેલાડીઓ છે. મેચ પહેલા આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાઉથ આફ્રિકાના કેપ્ટન માર્કરમે કેનેડાની ટીમ અંગે પૂરતી રિસર્ચ કરી છે એમ કહ્યું હતું. કેપ્ટને કેનેડાની ટીમ સામે પુરી ક્ષમતા સાથે ઉતરશે એમ કહી, ઉમેર્યું કે, અમે ટોસ સમયે ટીમ ફાઈનલ કરીશું. હાલ ડેવિડ મિલર નેટમાં સારી પ્રેક્ટિસ કરે છે, તેનું ફોર્મ સારું છે એનો લાભ ટીમને મળશે. અમારા આરંભના પાંચ બેટ્સમેનનો બેટિંગ ઓર્ડર નક્કી છે, સાથે આ બેટ્સમેન સારું પ્રદર્શન કરે છે. હવે છઠ્ઠા ક્રમ અંગે નિર્ણય કરવો પડશે. કેનેડા અમારા માટે નવી ટીમ છે, તો તે અંગે અમે પ્લાનિંગ સાથે મેચમાં ઉતરીશું. T20 ક્રિકેટ ફોર્મેટ એવું છે કે કોઈ પણ ટીમ પોતાના પ્રદર્શન થકી મોટી ટીમને હરાવી અપસેટ સર્જી શકે છે. કેનેડાની ટીમને અમે સક્ષમ હરીફ ટીમ તરીકે જ સ્વીકારીને મેચમાં અમારી સ્ટ્રેટેજી સાથે ઉતરીશું.

કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત સિંહ બાજવા
કેનેડાના કેપ્ટન દિલપ્રીત સિંહ બાજવા (ETV Bharat Gujarat)

મેચ દિવસે નામ નહીં, જેનો દિવસ હશે એ જ જીતશે- દિલપ્રીત સિંહ બાજવા
કેનેડા ટીમના કેપ્ટન દિલપ્રીત સિંહ બાજવાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાઉથ આફ્રિકાને ચેતવતા કહ્યું કે, મેચ ના દિવસે કોઈ પણ ટીમ તેના નામ કરતા પ્રદર્શન થકી જ જીતશે. જે ટીમનો દિવસ હશે એ ટીમ જ બાજી મારશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દિલપ્રીત સિંહ બાજવાએ કહ્યું કે, હું ભારતીય છું અને ભારતની ધરતી પર આવી ક્રિકેટનો વિશ્વકપ કેપ્ટન તરીકે રમવો મારા માટે આનંદ અને ગર્વની વાત છે. હાલ મારી ટીમમાં કુલ ત્રણ પૂર્વ કેપ્ટન છે જેઓ મને સલાહ આપી ટીમ મદદ કરશે. અમારી ટીમમાં IPL અને ફ્રેન્ચાઈઝી લીગ રમેલા ખેલાડીઓ પણ છે, જેનો લાભ અમને મળશે. હાલ અમારી ટીમની તૈયારી ખૂબ સારી છે. વિશ્વમાં ટેસ્ટ રમતી અને મોટી ટીમો સામે રમી અમે શીખીશું અને પ્રેરણા મેળવીશું. અમદાવાદની ટર્નિંગ અને ઉછાળ લેતી પીચ પર સાઉથ આફ્રિકાને પડકારતું પ્રદર્શન કરવા અમે તૈયાર છીએ. કેનેડાની ટીમને કોઈ પણ અંડર એસ્ટિમેટ ન કરે, અમે આ વિશ્વકપમાં અપસેટ કરવા આતુર છીએ. સોમવારે સાઉથ આફ્રિકા અને કેનેડા વચ્ચે મેચમાં ટોસ નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે. કેનેડાની ટીમમાં ગુજરાતી સહિત ભારતીયો છે, ત્યારે દર્શકો મોટી સંખ્યામાં આવી કેનેડા ટીમને ચિયર અપ કરશે એવી લાગણી કેનેડા ટીમના ખેલાડીઓ અને તેના કેપ્ટનની છે.

